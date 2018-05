Kajak-kenu válogató – Pénteken rajt, nagy visszatérőkkel

A szezon egyik legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapására, a női kajak egyesek 500 méteres küzdelmére már az első napon sor kerül. A tavalyi évet gyermeke születése miatt kihagyta az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta és a szintén riói aranyérmes Csipes Tamara, s rajtuk kívül hiányzott a 2017-es mezőnyből a háromszoros ötkarikás aranyérmes Szabó Gabriella és a sérülése után lábadozó Kárász Anna is. A szövetség beharangozójából kiderül, hogy most mindannyian ott lesznek a rajtnál, de rajtuk kívül a tavalyi Európa-bajnok Takács Tamara, a 2017-ben vb-induló Medveczky Erika és az idén eddig kiváló formát mutató Bodonyi Dóra is igyekszik majd minél jobb teljesítményt nyújtani.

Várhatóan hasonlóan izgalmas lesz a fél kilométeres párosverseny, amelyben olyan új párosok feszülnek majd egymásnak, mint a Medveczky, Csipes, a Szabó Gabriella, Bodonyi és a szintén frissen összeült Hagymási Réka, Vad Ninetta duó. Kozák párosban ezúttal nem, de 200 méter egyesben rajthoz áll – ahogy a nagy visszatérőnek számító Douchev-Janics Natasa is -, míg a szintén csak egyesben induló Takács a K-1 1000 méter favoritjának számít.

Férfi kenuban 1000 méter egyesben Kiss Tamás, Bodonyi András és az idén most először versenyző Vasbányai Henrik csatája várható, a másik olimpiai számban, C-2 1000 méteren pedig Korisánszky Dávid és Mike Róbert, Némedi Konrád és Lelovics Dávid, a rövidebb távokon egyre jobb teljesítményt nyújtó Hajdu Jonatán és Fekete Ádám, valamint a tavaly ifjúsági világbajnok Szőke Attila és Slihoczki Ádám lehet harcban az elsőségért.

Női kenuban tavaly egyértelmű volt Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső fölénye egyesben és párosban is, idén azonban ismét jó formában van Lakatos Zsanett és egyre komolyabban kell számolni a szegediekkel, vagyis a 18 éves Nagy Biankával és a 17 esztendős Molnár Csengével. Rajtuk kívül ott lehet a legjobbak között a még ugyancsak csupán 18 éves Bragato Giada is.

Férfi kajakban az egyik legfontosabb kérdés a hét elején eldőlt, K-4 500 méteren a Tótka Sándor, Molnár Péter, Dudás Miklós, Kuli István összetételű hajó indulhat az Eb-n, viszont a többi olimpiai számban lehetnek még izgalmak. Bár K-1 1000 méteren kimagasló formában van Kopasz Bálint, de azért neki is figyelnie kell Ceiner Benjáminra és a három héttel ezelőtti rangsorolón harmadik Erdőssy Csabára. Utóbbi versenyző K-2 1000 méteren szintén a legjobbak között lehet a 40 éves, háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán párjaként, de várható a jó szereplés a Hufnágel Tibor, Ilyés Róbert összeállítású egységtől is, amely tavaly ebben a számban negyedik lett a vb-n. Jól teljesíthet még a hétvégén a Gacsal Ákos, Kugler Attila duó, hiszen ők ketten előrébb végeztek a szegedi világkupán, mint Hufnágelék. K-1 200 méteren egyértelmű esélyes Birkás Balázs, a szegedi sprinternek a hazai vk-n hetedik Apagyi Levente és a múlt hétvégén, Duisburgban vk-harmadik Csizmadia Kolos lehet a legnagyobb ellenfele.

Az olimpiai számok döntőit pénteken és szombaton az M4 Sport élőben közvetíti. Pénteken 15, szombaton 12, vasárnap pedig 10 órakor rendezik az első finálét.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA