Kacsák repkednek a sajószentpéteri beruházás körül

Ahogyan arról a napokban beszámoltunk, hét elején megváltozott a forgalmi rend Sajószentpéteren a 26-os és a 27-es utak között épülő körforgalomban, a kocsisort átterelték a csomópont már elkészült déli oldalára.

Az intézkedés miatt hatalmas dugó alakult ki, a népharag pedig a közösségi portálokon keresztül is zúdult a beruházásra. Voltak, akik forgalomszervezési tanácsokat adtak, mások úgy vélték, jelzőlámpás kereszteződés kellene, és olyan is volt, aki azt is előnytelen szövegkörnyezetben emlegette, akinek a fejében megszületett a beruházás gondolata.

BOON-kérdés: Önt bosszantja az építkezés? Igen

Nem

Nem értem, miért nem nyárra időzítették

Napok óta elkések az iskolából/munkahelyemről

Olyan, mintha Pesten araszolgatnánk a dugóba

Rosszabb mint az M7-es nyáron Eredmények megtekintése

Csütörtökön aztán szintet lépett az egyik, a térség ügyeivel foglalkozó csoport, ahol egy hozzászólás azt állította: a beruházás befejezése több hetet is csúszhat. Az információ szerint az edelényi oldalon, „a körív kialakításakor kiderült, hogy az ott lévő étteremhez túl közel lenne, ezért az épületet lebontják. Rövid idő alatt megegyeztek a tulajdonossal és megvásárolták az éttermet, majd gyorsított eljárásban megkérték a bontási engedélyt, illetve a közüzemi szolgáltatókkal is villámgyorsan tárgyaltak az épület hálózatról való lekötéséről.”

Nem igaz

Kíváncsiak voltunk a hír valóságtartalmára, ezért a sajó­szentpéteri polgármesteri hivatalnál érdeklődtünk, akik a beruházó konzorcium másik tagjához irányítottak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya posta­fordultával reagált, idézzük: „Válaszunk rövid és tömör lesz: a hír nem igaz.”

ÉM-TÁ

