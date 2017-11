A jó időben, jó hangulatban rendezett eseményen számos finomság várta a látogatókat, akik szép számban érkeztek a sátrakhoz.

Készült egy kiskunsági pusztaragu csirkemellből.” Majnár Ferencné

A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő gárdája többféle étellel is készült, köztük street fooddal is, hogy a nézelődők ne járkáljanak üres kézzel, míg kiválasztják az ebédet. A versenyen kétféle étellel vettek részt.

Készült egy kiskunsági pusztaragu csirkemellből. A húst tárcsán sütjük meg, utána hagymát teszünk rá, majd következik a paprika. Ezután sorban adjuk hozzá a zöldségeket, a padlizsánt, a paradicsomot, a csiperke gombát, valamint a főtt vörösbabot. A hozzávalókat szépen összesütjük és rizzsel tálaljuk. Finom egyveleg, a fűszerezése őrölt borsból és sóból áll mindössze – mondta Majnár Ferencné.

A másik kacsamellből

A másik versenymunka rozé kacsamell volt sütőtökös tócs­nival.

– A kacsamellet szintén tárcsán sütjük meg, majd fűszerezzük, tört borssal, sóval, illetve rozmaringgal. A kacsamell húsz perc alatt megsül, aztán szeletelés előtt állni, érni hagyjuk, ezalatt elkészíthetjük a sütőtökös-burgonyás tócsnit – tette hozzá a csapat egyik szakácsa.

A Baj Van a Toronyban csapat Jászberényből érkezett a bogácsi versenyre, korábban már jártak itt, két évvel eze­lőtt is részt vettek, s akkor is jól érezték magukat. A családi, baráti társaság 6-7 éve alakult, s jár el hasonló rendezvényekre, ahol több nagyobb sikert is elértek már. A csapat hazai ételt készített, jászsági gombás pecsenyét.

– Ez kiklopfolt, beborsozott, besózott karajból áll, amelybe gombás, darált sertéshúsos tölteléket teszünk, kis sóval, borssal, szerecsendióval, hagymával, füstölt szalonnával, s végén kis petrezselyemmel fűszerezünk. Ezenkívül kell még bele egy kis tojás, egy kis tejföl, végül pedig zsemlemorzsával állítjuk be a tölteléket a kívánt állagúra. A karajba töltjük és kisütjük, steak burgonyával tálaljuk. Ehhez még egy császárszalonnás, gombás, kukoricás, kapros mártást is készítettünk – sorolta a versenyétel hozzávalóit Harnyos Dániel.

A Tárcsás Ételek Fesztiválján végül a Csöppentő csapat lett az első, a Bogácsi Lövészklub második, a Kondéros Tündérek harmadik lett. Különdíjat kapott a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő csapata, a Selypi Csárda, az Alig csapat, a Kóbor betyárok, a Baj Van a Toronyban, valamint a Komló Imádók Bt. gárdája.

