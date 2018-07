Július: ültessünk, ritkítsunk!

Júliusban is van mire figyelni a kiskertekben, sőt, most van csak igazán feladat, hiszen sok növényünk már terem, így kezdődhet a betakarítás és feldolgozás, ugyanakkor itt az ideje a másodvetésnek, és a növényvédelmet is csúcsra kell járatni.

Öntözés okosan

A legelső, amit érdemes sorra venni, az öntözés. A szakemberek szerint egy kiskert hetente átlag 2,5 centiméter vizet igényel, ami jelentősen változhat a napos órák számától, a hőmérséklettől, illetve az ágyás fekvésétől, vagyis, hogy mennyi ideig éri a nap. Az öntözésre a legjobb időszak a kora reggel, vagy a késő este, esti öntözésnél azonban sokáig nedves marad a növény, ami elősegítheti a gombabetegségek elterjedését. Jó módszer a talajtakarás arra, hogy tovább tartsa a talaj a nedvességet és nehezebben száradjon ki.

Mind az őszi, mind a tavaszi ültetésű fokhagyma szinte egyszerre, július első felében érik. Ennek kezdetét a levelek sárgulása jelzi, melyek hamarosan elszáradnak. Ezután következik a szedés, amit ásóval végezzünk. A felszedett fokhagymát először rendre rakva szárítsuk, utána tisztítsuk meg, a pikkelyszerű borító- és a lombleveleket távolítsuk el. Füzérbe fonva, száraz helyen tároljuk.

Ideje van a másodvetésnek, ha valamelyik ültetésünk nem sikerült jól, illetve vannak olyan növénykultúrák, amelyeket egész évben, akár folyamatosan is lehet ültetni. Ilyen például a bab, a csemegekukorica, a saláta, retek, sárgarépa, cékla, fehérrépa, kelkáposzta, spenót. Az őszi betakarításhoz a júliusi ültetés az ideális.

Júliusban maximális ütemben nőnek a fűfélék, ami a gaz esetén gyakori kapálást, míg a gyepnél fűnyírást igényel. Forró, esőmentes napok esetén nem árt odafigyelni a gyep vágására, illetve szellőztetésére. Ilyenkor érdemes magasabbra vágni a füvet, hogy maradjon benne nedvesség, a nagyon tarra vágott fű könnyen kiég és foltos lesz.

Segítünk a virágainknak, hogy több virágot tudjanak és gyakrabban hozni, ha lecsípjük, lemetsszük az elhervadt virágfejeket. Júliusban lehet bujtással szaporítani az arra alkalmas növényeinket, mint amilyen a borostyán, kúszórózsa, kecskerágó, vasfű.

Némelyik virág és növényfajta képes olyan magasra nőni, ami miatt júliusban nem árt odafigyelni és alkalomadtán átkarózni magasabb karóval, hogy biztosan ne törjön el, feküdjön le a növényünk. Ilyenek például a magasra növő paradicsomfajták, amelyek most kezdenek termést hozni, és még mindig bokrosodnak.

Metszés, ritkítás

Figyeljünk oda a tápanyag utánpótlására is az öntözés mellett. Sok növényfajta használja fel ilyenkorra a talajban található tápanyagokat, amit nem árt pótolni.

A bogyós gyümölcsök leérése után lehet is metszeni ebben a hónapban, így például a ribiszkét, egrest, málnát.

Végül a jobb gyümölcstermés érdekében még nem késő ritkítani, sőt a kajszi- és őszibarack, illetve a nektarin esetén most van itt az ideje. Nehéz ugyan megszabadulni a termés egy részétől, de ha túl sok a gyümölcsünk, nem nő olyan szép nagyra, és az összeérő, összenyomódott gyümölcsök amellett, hogy nem érnek meg teljesen, könnyen kapnak el fertőzést, vagy indulnak rothadásnak.

Horváth Imre

VISSZA A KEZDŐOLDALRA