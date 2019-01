Juhász Péter célja megvédeni a címet

Eredményes évet tudhatott magáénak a mádi Juhász Péter, aki már erőemelőként is sikeresen szerepelt korábban, de az igazi kiugrás a 2018-as magyar bajnoki címe volt, amelyet az erős emberek bajnokságában szerzett.

A legnagyobb eredmény

– A májusi országos bajnokság a csúcs, mindenki arra készül a leginkább ebben a sportágban – mondja Juhász Péter. – Nagyon nagy rutinom még nem volt ebben a sportágban, hiszen most kezdem majd a harmadik szezonomat, de akkor nagyon kijött a lépés. Erre a címemre vagyok eddig a legbüszkébb. Az egy kicsit bántott, hogy volt egy összesen hat állomásból álló versenysorozat, amelynek az első állomását megnyertem, de végül az összetettben második lettem, de nem szabad telhetetlennek lenni. Egy-egy verseny legalább négy órát vesz igénybe, nem lehet mindig mindenben a topon lenni, de van még időm ebben a sportágban.

Hamarosan indul majd az idei versenyszezon is.

Barcelonai meghívás

– Január végén Mátraszentimrén kezdem a szezont, addigra jó lenne egy kicsit erősödni. Márciusban Barcelonába hívtak egy versenyre. Oda már úgy szeretnék kimenni, hogy rendben legyen a formám. Volt egy kis kihagyásom, hiszen munka mellett végzem az edzéseimet, a hétvégeken szinte majdnem mindig versenyekre járok. Kellett a pihenő, hiszen ez a hajtás fizikálisan és mentálisan is nagyon megterhelő tud leni. Egy kicsit testileg és lelkileg is regenerálódni tudtam, ami ugyan jólesett, de azzal is jár, hogy egy kicsit vesztettem az erőmből és utol kell érni magamat. A magyar bajnoki cím azzal jár, hogy szabad kártyával indulhatok az ide országos bajnokságon, míg korábban területi versenyeken kellett kivívni az indulási jogot. A májusi bajnokságon már szeretném, ha csúcsformában tudnék versenyezni és meg tudnám védeni a címemet.

ÉM-BG

