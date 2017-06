Jubileumi tánctalálkozó volt Sárospatakon

A rendezvényre határainkon túlról is érkeztek fellépők. Az Ungvári Gyermek Művészeti Iskola Karicska Néptáncegyüttese kárpátaljai ukrán táncokat mutatott be, de a város vendégei voltak Szlovákiából a Dobó István Alapiskola Dobogó Néptánccsoportja, a buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Kelepelők Néptánccsoportja is.

250 táncos

A magyarországi csoportok közül Sátoraljaújhelyből a Zubogó, Vajdácskáról a Kaláris, Sárospatakról a Kispacurka, a Csimpolya és a Pitypang gyermektánccsoportok vettek részt az eseményen, összesen mintegy 250 táncos. A pünkösdi királyválasztással indult a gyermekek számára a program, amelynek során a várnegyedben kijelölt állomásokon kellett ügyességi és szellemi feladatokat megoldani a csapatoknak. 14 csapatban 77 gyermek vetélkedett, közülük Kiss Mihály vajdácskai táncos lett a pünkösdi király.

A néptáncbemutatók előtt Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója idézte fel az elmúlt huszonöt esztendő emlékezetes pillanatait, valamint kiemelte a rendezvény jelentőségét a város kulturális életében.

Ezt követően a Csimpolya és Pitypang csoport leányainak pünkösdi királyné járását – hiszen nem titkolt célja a negyedszázados rendezvénynek, hogy az ünnep népszokásait is felidézze, ezekre is ráirányítsa a figyelmet –, majd rendkívül színvonalas néptáncbemutatókat láthattak az érdeklődők. A jubileumi év alkalmából egy olyan kiállítást is készített az intézmény, amelyben korabeli dokumentumok és fotók mutatták be az elmúlt időszak történéseit, emellett pedig a résztvevő gyermekeket Palacsintás Bálra várták a kispataki parasztház udvarára, ahol a gasztronómiai élmények mellett közös táncolással zárták a gyermekek a rendezvényt.

A XXV. Pünkösdi Gyermektánc Találkozó megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

ÉM-DI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA