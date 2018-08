Jubileumi képzőművész tábor Mezőkövesden

Több mint 100 alkotás szerepel az idén immár huszadik alkalommal nemrégiben megrendezett képzőművész táborban részt vett gyerekek munkáiból nyílt mezőkövesdi tárlaton.

Kibontakozhatnak

A kiállítást Gánóczy Zoltánné nyugdíjas iskolaigazgató nyitotta meg, aki maga is táboroztat gyerekeket immár 30 éve. Egyebek mellett elmondta, nagy öröm számára, hogy minden évben mehetnek a diákok alkotótáborba, ahol jól érzik magukat és kibontakoztathatják tehetségüket, továbbá gratulált az elkészült munkákhoz. A megnyitón az ifjú művészek nyárral kapcsolatos verseket szavaltak, majd Tóthné Gáspár Mária rajztanár, a tábor vezetője is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel, összefoglalta a legszebb, legérdekesebb pillanatokat.

– A gyerekekkel voltunk a Matyó Múzeumban, ahol megfigyelték a babakiállítást, és filmet is néztünk. Jártunk a Városi Galériában, a tájházakban, minden helyszínen rajzoltak, festettek, a környezetet és az adott témát véve alapul. Mezőkövesd gazdag néphagyománnyal rendelkezik, fontos, hogy ezeket megismerjék. Idén egy hosszabb kirándulás volt: leszálltunk a Hórvölgye bejáratánál, aztán elmentünk a Suba-lyukhoz is, a gyerekek gyűjtögettek az úton bogarakat, pillangókat, és a végső cél a cserépfalui Oszlai tájház volt, ahol le tudtunk telepedni és festeni. Az utolsó napokban pedig befejezetté kellett tenni a munkákat. Szinte pillanatok alatt összekovácsolódott a csapat, a táborba hasonló érdeklődésű gyermekek jönnek, és valószínűleg azért is járnak vissza, mert jól érzik magukat és szeretnek együtt alkotni – mondta el Tóthné Gáspár Mária.

A kirándulás során gyűjtött rovarokat, kedvenc állataikat, matyó motívumokat, élményeiket festették, rajzolták meg a gyerekek, de készültek agyagszobrok és üvegfestmények is. Az első nap 3 nagy képet 3 különböző csoportban festettek meg egy mese alapján, de érdekességként még gumicukorral is készítettek lenyomatokat. A táborban idén 20 gyermek vett részt, Gyálról, Budapestről és Miskolcról is érkeztek lurkók, akik Mezőkövesden nyaraltak a nagyszülőknél.

A gyerekek munkáiból nyílt tárlat október 5-ig látogatható a Közösségi Ház aulájában.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA