Jubileum: 240 éves a Hollóházi Porcelángyár

Kétnapos ünnepséget tartottak Hollóházán a „kerámia az élő hagyomány” jegyében. A nagy múltú porcelángyár dolgozói a település polgáraival együtt emlékeztek arra, hogy Hollóházán 240 évvel ezelőtt indult el az ipari termelés. Az esemény jelentőségét az is adja, hogy Magyarországon ez az egyetlen olyan ipari vállalat, ami közel két és fél évszázadon keresztül, megszakítás nélkül, ma is működik!

A porcelángyár és a település élete örökre összefonódott.” Hegedűsné Lovas Adrienn

A tervekről

Az első napon átadták a gyár múzeuma melletti parkot és játszóteret, amit a gyár ajándékozott a településnek, ezzel is elősegítvén az idelátogató turisták kényelmét. A parkban Pál József igazgató, Hegedűsné Lovas Adrienn polgármester és dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője felavatta az ország első porcelán szökőkútját, és egy időkapszulát helyeztek el a jeles évforduló kapcsán a jövő nemzedékek számára.

Pál József igazgató a gyár megújulásáról és a jövőt illető terveikről szólt. Nem véletlenül választották a gyár számára a kerámia az élő hagyomány logót. Szeretnének a 240 éves hagyományra építve megfelelni a 21. század egyre keményedő piaci kihívásainak. Ennek első jelei már láthatóak a gyár életében, például megnyílt az online márkaboltjuk, ami lehetővé teszi a kényelmes, gyors vásárlást.

– A porcelángyár és a település élete örökre összefonódott 240 évvel ezelőtt. Legyünk büszkék múltunkra, elődeinkre, és álljunk bátran a további közös jövő elé – mondta Hegedűsné Lovas Adrienn, Hollóháza polgármestere.

A megújulás szimbóluma

Az ünnepi beszédet dr. Hör­csik Richárd tartotta. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy nemzeti fejlődésünknek és megújulásának egyik fontos szimbóluma ez a gyár, ami Magyarország legfontosabb értékei közé tartozik. Nem véletlenül fogadta el kezdeményezését az első szabadon választott parlament elnöke, 1990-ben, hogy hollóházi porcelánt használjanak az ünnepi alkalmakra a Tisztelt Házban.

„De az évforduló arra is kiváló alkalom, hogy világossá tegyük: nemcsak az a kincs, ami a gyárkapun kívül a boltokba kerül, hanem az a különleges, generációkon keresztül átadott tudás is, amivel a vázák, a tányérok és csészék létrejönnek. Mind­azok, akik bírják ezt a tudást és a szükséges készséget, hatalmas szolgálatot tesznek az egész országnak, nemzetnek is, nélkülük nem ünnepelhetnénk itt” – tette hozzá a képviselő.

Másnap a Családi Nap rendezvényein tovább folytatódott a jubileumi ünnepség színes kavalkádja.

– ÉM –

