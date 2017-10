Jubilált a Miskolci Termelői Nap

A minden hónap harmadik vasárnapjára időzített program célja az, hogy közösségi tér, közösségi esemény legyen, miközben a kilátogatók látják, és persze kóstolják azokat az értékeket, amelyet a helyi és környékbeli termelők állítanak elő.

© Fotó: Vajda János

Mint minden hónapban, úgy most is elsősorban kistermelésben előállított élelmiszereket tudtak beszerezni a látogatók, de kézműves termékek is jelen voltak. Minden alkalommal teret ad a rendezvény a helyi civileknek is, ezúttal a Miskolci Gombász Egyesület tartott gombabemutatót, míg a Miskolci Nőknek Is Esélyt Alapítvány kiállítást szervezett korábban hirdetett rajz- és fotópályázatának legjobbjaiból, illetve kézműves foglalkozással, logikai feladatokkal várták a családokat.

A nap vendégtelepülése ezúttal Hejőbába volt.

– ÉM-HI –

