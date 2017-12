Jövőre már préselnek is Hercegkúton

Egy ilyen üzem több munkahelyet is jelent majd.” Rák József

Szőlőtől borig

Az új üzem része a Tokaji Borvidék Közösségi Infrastruktúra projektjének – tudtuk meg Pásztor Pétertől, a Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. Három ilyen üzem épül, Hercegkút mellett Bodrogkisfaludon és Tállyán. A hercegkúti feldolgozóüzemben a termelő eldöntheti majd, ha leadja a szőlőjét, akkor csak préselve kéri a mustot, vagy egészen a palackozásig az üzemre bízza a feldolgozást. Az üzemben a borászati eszközöket a dugóktól az üvegekig is be lehet majd szerezni. A beruházástól azt remélik, hogy már a 2018-as szüreti termésnek legalább a 20 százaléka ezekbe az üzemekbe kerüljön.

Lehetőség

– Számunkra ez hatalmas lehetőség – mondja Rák József, Hercegkút polgármestere. – Nem csupán a településnek, hanem a környéken élő azon termelőknek, akik mernek és tudnak gondolkodni és tovább is lépni. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen üzem több munkahelyet is jelent, ami segít abban a folyamatban, ami Hercegkúton már elindult, hogy a fiatalok már nem akarnak elmenni a településről, mert érzik a lehetőséget a megélhetésre. Nekünk is az a célunk, hogy a fiataljaink itthon maradjanak, itt tudjanak minél jobban boldogulni.

