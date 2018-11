Jövő vasárnap a negyedik kalapból

A magyar labdarúgó-válogatott a C-Liga harmadik legjobb csoportmásodikjaként fejezte be az első alkalommal kiírt Nemzetek Ligája csoportküzdelmeit, ez pedig egyben azt is jelenti – túl azon, hogy a következő Nemeztek Ligája sorozatban is harmadik osztályban szerepelhet –, hogy a negyedik kalapból várhatja az Európa-bajnoki selejtezők jövő vasárnapi dublini sorsolását.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttesét a másodikok összevetésében a bolgár és az izraeli együttes előzte meg, míg a román mögötte maradt.

Márciusban

A nemzeti csapatnak így maradt némi esélye arra, hogy részt vehessen az Eb-helyekért zajló 2020. márciusi rájátszásában, ugyanis a Nemzetek Ligájában négy kontinensbajnoki helyet is meg lehet szerezni.

Alapesetben minden osztályban a csoportgyőztesek 2020. márciusában elődöntő-döntő rendszerben mérkőz­nek meg az Európa-bajnokság indulási jogáért. Valójában viszont csak azon csapatok szerepelnek majd a rájátszásokban, amelyek az adott osztályban a legelőkelőbb helyen zártak, de a 2019 őszén záruló hagyományos Eb-selejtezők során lemaradnak a kontinensbajnoki részvételt garantáló csoportelső és -második helyekről. Ez azt jelenti, ha van egy olyan csoportgyőztes, amely sikerrel vette a hagyományos Eb-selejtezőt, akkor a csoportmásodikok közül a legjobb kerül a helyére a rájátszásba, és ha Nemzetek Ligája C-ligában csoportgyőztes együttesek közül (Skócia, Finnország, Norvégia, Szerbia) háromnak is sikerült az Eb-selejtezőkön megszereznie a kijutást jelentő első két hely valamelyikét a csoportban, akkor a magyar válogatott a 2020. márciusi pótselejtezőn részt vehet. Ez utóbbiak során a legelőkelőbb helyen rangsorolt válogatott fogadja a legalacsonyabb besorolásút, a második pedig a harmadikat, és a továbbjutás majd egy meccsen dől el.

A kalapokról

A Nemzetek Ligájában elért csoporthelyezések rangsoroltak az Eb-selejtezők kalapjainak elkészítésekor, és mivel a magyar válogatott 31. helyezett lett, így éppen kicsúszott a harmadik kalapból, ahová a 21-30. helyezettek kerültek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a negyedik kalapból várhatja nemzeti csapatunk a december 2-i sorsolást, Románia, Görögország, Albánia, Mon­tenegró, Ciprus, Észtország, Szlovénia, Litvánia és Grúzia társaságában, vagyis velük biztosan nem kerülhetünk egy csoportba.

Nemzetek Ligája rangsor, Eb-kalapok

A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság sorsolási kalapjának beosztása és a Nemzetek Ligája végeredménye:

1. kalap: 1. Portugália*, 2. Svájc*, 3. Hollandia*, 4. Anglia*, 5. Belgium, 6. Franciaország, 7. Spanyolország, 8. Olaszország, 9. Horvátország, 10. Lengyelország.

2. kalap: 11. Németország, 12. Izland, 13. Bosznia-Hercegovina, 14. Ukrajna, 15. Dánia, 16. Svédország, 17. Oroszország, 18. Ausztria, 19. Wales, 20.Csehország.

3. kalap: 21. Szlovákia, 22. Törökország, 23. Írország, 24. Észak-Írország, 25. Skócia, 26. Norvégia, 27. Szerbia, 28. Finnország, 29. Bulgária, 30. Izrael.

4. kalap: 31. Magyarország, 32. Románia, 33. Görögország, 34. Albánia, 35. Montenegró, 36. Ciprus, 37. Észtország, 38. Szlovénia, 39. Litvánia, 40. Grúzia.

5. kalap: 41. Macedónia, 42. Koszovó, 43. Fehéroroszország, 44. Luxemburg, 45. Örményország, 46. Azerbajdzsán, 47. Kazahsztán, 48. Moldova, 49. Gibraltár, 50. Feröer-­szigetek.

6. kalap: 51. Lettország, 52. Liechtenstein, 53. Andorra, 54. Málta, 55. San Marino.

* A Nemzetek Ligája első négy helyezett csapatának pontos rangsora nem ismert, ugyanis ez a Portugália, Svájc, Hollandia és Anglia által lejátszandó, a 2019. júniusi négyes finálé után derül ki, az itt közölt rangsor a csoportmeccsek során elért eredmények alapján készült.

