Jövő tavasszal stadionátadás Diósgyőrben: biztos, hogy a 13,1 milliárd forint már elegendő

Mi­után szerkezetkész állapotban van az Andrássy úti létesítmény, Bokrétaünnepséget tartottak hétfőn a helyszínen. Az eseményen nemcsak a meghívott vendégek és szurkolók vettek részt, hanem az építkezésen dolgozó munkások is. Miként ilyen alkalmakkor szokás, a bokrétafára szalagokat kötöttek, majd egy daru segítségével elhelyezték azt a létesítmény legmagasabb pontján, a 27 méter magasan lévő pályavilágítás tartószerkezetén.

A DVTK-életérzést

– Jeles nap a mai, az építkezés szempontjából az első kiemelkedő – kezdte beszédét dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere. – Kilenc hónap telt el az alapkő elhelyezése óta, és azóta sok minden történt. Sokan részt vettek eddig a munkában, köszönöm azoknak, akik a tervezésben vállaltak szerepet, azoknak, akik a koncepció kidolgozásában, illetve magán az építkezésen. Köszönet a magyar adófizetőknek, akik végül is biztosítják az anyagi hátteret, köszönet Magyarország Kormányának a több mint 13 milliárd forintért, a Market Építő Zrt. összes dolgozójának azért a munkáért, amit már elvégeztek, és amit még el fognak, valamint természetesen köszönet az összes Diósgyőr-szurkolónak, akik a kezdetektől ott álltak a tervező mellett, és igyekeztek átadni neki a DVTK-életérzést. Köszönet a klubnak is, amely hasonló mértékben támogatta ezt az ügyet.

© Fotó: Kozma István

A városvezető hozzátette: a cél európai léptékben is egy olyan aréna megvalósítása volt, amely minden igényt kielégít, hosszú időn keresztül szolgálja majd a több mint százéves diósgyőri labdarúgást.

Volt egy koncepció

Dr. Kriza Ákos az alábbiakat is mondta:

– Hosszú és küzdelmes út vezetett eddig. Nincs tíz éve, amikor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy kellene egy új stadion. Az első fázisban úgy gondoltuk, hogy a régit egy kicsit átalakítjuk, felújítjuk, és erre elég lesz néhány százmillió forint. Aztán rájöttünk, hogy mindez nem jó, mert szeretnénk egy megfelelő minőségű arénát. Hosszú szünet következett, amely alatt kaptunk hideget-meleget, miért nem dolgozunk, de mi dolgoztunk akkor is, csak a háttérben. Volt egy koncepciónk, s meg kellett győzni arról a kormányt, érdemesek vagyunk arra, hogy ez megvalósuljon. Kezdődött mindez 4,5 milliárd forinttal, aztán lett 6,5 milliárd, 8, 10,9, és 13,115 milliárd, és ez az összeg elég is lesz. Biztos vagyok benne, hogy jövő tavasszal a stadiont abban a formában át tudjuk majd adni, amilyenben közösen elfogadtuk.

© Fotó: Kozma István

Miskolc polgármestere szóba hozta még a Herman Ottó Múzeumban lévő „Volt egyszer egy stadion” nevet viselő kiállítást, hozzátéve, reméli, hogy majd ennek a tárlatnak méltó helye lesz az új stadionban. Érintette még a majdani átadóünnepséget, kérve arra a szurkolókat: gondolkozzanak el azon, hogy milyennek szeretnék a „belépőt”.

© Fotó: Kozma István

A Market Építő Zrt. vezérigazgatója, Scheer Sándor így kezdte:

– Bokrétaünnepre indultam, de egy városi ünnepségre érkeztem. Ilyenkor, ebben a pillanatban az építők megállnak egy kicsit, értékelik az elvégzett feladatokat, és megbeszélik azokat, amik még hátravannak, kicsit ünnepeljük magunkat. Azt gondolom, kiváló csapatmunkában dolgozunk együtt, a stadion egy igazi aréna lesz. Köszönet a partnereknek, a kollégáknak, akik hozzátették a magukét. Remélem, kilenc hónap múlva ugyanilyen büszkén fogunk itt állni a megnyitóünnepségen.

Háromfelé osztható

Silling Balázs, a Market Építő Zrt. építésvezetője a különböző adatokat, tényeket, számokat, elhelyezéseket sorolta. Eddig 12 000 köbméter betont használtak fel, 2500 beton­elemet helyeztek, építettek be, 1000 tonna betonacélt használtak fel, az úthoz, az alapozáshoz 30 000 köbméter földet kellett megmozgatni, a hasznos alapterület pedig 4617 négyzetméter. Amiről már korábban is írtunk: a szokásos helyiségeken (öltözők, büfék, sky boxok, irodák, sajtóhelyek stb.) kívül lesz a létesítményben egy 500 fős, de háromfelé osztható rendezvénytér is, valamint pályafűtés és automata öntözőrendszer.

© Fotó: Kozma István

A gyepesítés körülbelül másfél-két hónapon belül elkezdődhet.

Információink szerint a bruttó 13,1 milliárd forintos beruházás nettó összegének mintegy 40 százalékát, vagyis nagyjából 4,5 milliárd forintot költöttek el ezen időszakig.

– Molnár István –

Miniinterjú: dr. Kriza Ákossal, Miskolc polgármesterével

A jövőbeni átadóünnepséggel kapcsolatban kérte a szurkolók közreműködését. Ez mit jelent? Küldjenek ötleteket az önkormányzathoz?

Dr. Kriza Ákos: Nem, de a szurkolókkal egyeztetésben voltunk a stadionépítés elejétől kezdve, jöttek az újabb és újabb ötletek, amikből természetesen mindet nem lehetett megvalósítani, de sokat beépítettek a tervezők. Ugyanígy ki kell találni közösen, hogy mi legyen az átadóünnepségen, ami méltó az új stadionhoz.

Ön szerint mi lenne a méltó? Egy külföldi csapat vendégjátéka?

Dr. Kriza Ákos: Én egy egyszerű bajnoki meccsre gondoltam, amit valamivel meg kellene spékelni, de ez csak egy vélemény. Ami majd a többségnek elnyeri a tetszését és megvalósítható, azt fogjuk megcsinálni.

Beszélt a Herman Ottó Múzeumban lévő kiállításról, hogy itt méltó helye lesz. Na most a hírek szerint nem biztos, hogy lesz itt olyan múzeum, ahogyan azt elképzelték…

Dr. Kriza Ákos: Nem gondolom, hogy ez kérdés lenne. A stadion részei lesznek a játékosok, a szurkolók, és a Diósgyőr múltjának helyet kell kapnia itt, a jelenben. Ha a múlt nem lenne itt, akkor kidobnánk egy olyan értéket, ami az egészet vinné előre, amit mindenki láthatna, ami hozzátartozna a hangulathoz. Ki kell alakuljon a stadionüzemeltetésnek az a modellje, amely közösségi térként határozza meg a stadionokat, amelyekben nem csak hétvégi attrakciók vannak.

Az üzemeltetés kulcskérdés, ebben vannak már konkrét elképzelések?

Dr. Kriza Ákos: A műszaki üzemeltetési koncepció kidolgozása történik, s annak a függvényében látjuk majd, hogy mire kell inkább nagyobb hangsúlyt fektetni. Plusz bevételszerző tevékenységekre, vagy esetleg könnyedebben gondolkozhatunk. Még abban sem született döntés, hogy az üzemeltetés városi, vagy állami feladat lesz, vagy megosztva történik majd. Én örülnék annak, ha már most meglenne, hogy ki üzemelteti a stadiont, hiszen a jó gazda mellett kell felépüljön a ház, és nem fordítva. A debreceni és a Ferencváros-stadion példája azt mutatja, hogy ez százmilliókba fog kerülni éves szinten.

13,1 milliárd forint van a DVTK stadionra, de ezzel együtt 900 millió forintot szántak az MVSC-pályára, ahol jelenleg nem zajlik munka. Elvileg a két projeknek együtt kellene ,,mozognia”.

Dr. Kriza Ákos: Megszületett a döntés korábban, hogy NB I-es stadiont oda nem érdemes építeni, egy kisebb, NB III-as pálya lesz és fejlesztjük az ottani infrastruktúrát. A véghatáridő nem változott, meg vagyok győződve arról, hogy ott is minden elkészül. Egy, a városnak jól üzemeltethető másik sportos hely kialakítása a cél.

