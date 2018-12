Jövő nyártól már otthon kell játszani

Az év elején, januárban írtunk arról, hogy rövidesen elkezdődhet a kazincbarcikai KSK Sporttelepen lévő „felső” futballpálya átépítése, a létesítmény rekonstrukciója. A munkák javában zajlanak, aki arra jár, az tapasztalja.

Az évekkel ezelőtt kalkulált árakhoz képest megemelkedtek a költségek.” Gulyás Tibor

Módosítani kellett

A témában megkerestük Gulyás Tibort, a KBSC FC Kft. ügyvezetőjét.

– Általánosságban azt mindenképpen el kell mondani, hogy az évekkel ezelőtt kalkulált árakhoz képest jelentősen megemelkedtek az építési költségek, ezért műszaki igazságügyi szakértői kérelemmel fordultunk az MLSZ-hez a tao-programok értékének módosítása ügyében. A vizsgálat megtörtént a jogszabályok adta keretek között, a szakember megnézte a terveket, költségbecslést, piaci árakat – közölte a klubvezető. – A 2016/2017-es tao-nk előzetesen mintegy 400 millió forint volt, ez módosult nagyjából 730 millió forintra. Ebben a projektben szerepel többek között a 900 fős fedett hazai, és a 200 fős nyitott vendéglelátó, az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló létesítmények megépítése, a beléptető rendszer és parkolók kialakítása, illetve területrendezés, kertészeti munkák. Erre lezajlott a közbeszerzési eljárás, a győztes ajánlattevővel hónapokkal ezelőtt megkötöttük a szerződést, vagyis, ezek az építkezések már folyamatban vannak a sporttelepen. A hozzávetőlegesen 820 milliós 2017/2018-as tao-nk, a hasonló kezdeményezést követően, 1,19 milliárdra emelkedett. Ebben a részben szerepel a főépület rekonstrukciója, a VIP-lelátó építése, további parkolók kialakítása, területrendezés, amikre most írjuk ki a közbeszerzést, tehát 2019-ben indulhat a kivitelezés, a nyílt eljárás után. A jelenlegi, 2018/2019-es tao-nk valamivel több mint 510 millió forint, ebben van többek között a munka­csarnok korszerűsítése, pályafűtés kiépítése – amely 2020-tól kötelező licenc­elem lesz –, illetve a világítás, 900 lux fényerővel, és két kis műfüves pálya, lelátóval.

Egyeztetés zajlott

Az ügyvezető hozzátette, az önerő jelentős részét abból a 492 millió forintos állami forrásból kívánják biztosítani, amelyről tavaly augusztusban született kormánydöntés. „Ezt szeretnénk, reméljük el is fogadják. De számítunk az önkormányzat eddig is nagyvonalú támogatására, mindkettőt ezúton is köszönjük” – fogalmazott Gulyás Tibor.

Információink szerint pár hete egy egyeztetés zajlott a Magyar Labdarúgó Szövetségben, melyen azon NB II-es klubok képviselői vettek részt, amelyek jelenleg nem otthon, hanem albérletben játszanak – mint a KBSC Putnokon.

– A szövetség képviselői megfogalmazták azt az elvárást, hogy a következő évadot mindenkinek a saját pályáján kell elkezdenie – árulta el a kazincbarcikai klub ügyvezetője. – Még olyan áron is, hogy kap az adott klub bizonyos könnyítést. Minek után nálunk biztos, hogy addigra nem lesz kész a főépület, annak átadásáig a régi klubházban öltöznénk, a vendégeinkkel együtt.

ÉM-MI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA