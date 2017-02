Jövő nyárra megújul a strand Miskolcon

Még tavaly nyáron tárgyalta a miskolci testület azt az előterjesztést, amely a Selyemréti Strandfürdő továbbfejlesztéséről szólt. Az elmúlt időszakban már a munkálatok is megkezdődtek, egészen pontosan az előkészítés, a strand melletti épületet elbontották. Akkor a Miskolc Holding részéről tájékoztatták lapunkat arról, hogy a Miskolci Vízilabda Club a Magyar Vízilabda Szövetség által elfogadott sportfejlesztési programmal rendelkezik az utánpótlás-neveléssel és a selyemréti strandfürdő infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban.

Ennek keretében megújul majd a jelenlegi 50 méteres úszómedence, továbbá egy új medence is épül, amely az utánpótláscsapatok versenyeztetését és felkészülését szolgálja majd, de egy új kiszolgáló épület is része a terveknek. Miután cikkünk megjelent, több olvasónk érdeklődött, milyen ütemben valósul meg a fejlesztés, a fürdőzőket ez hogyan érinti majd, a fejlesztés alatt is járhatnak-e a strandra.

Részletek később

Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommunikációs igazgatója érdeklődésünkre elmondta: „A fejlesztés várhatóan 2018 nyarára valósulhat meg, így részletekkel később tudunk szolgálni.”

ÉM-NSZR

