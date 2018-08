Jóval több víz fogy most, a tikkasztó melegben

Tartósan vízhiányos időszakot állapított meg Pintér Sándor belügyminiszter. A vízgazdálkodásról szóló 1995-ös törvény arról is rendelkezik, hogy a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetnie tartósan vízhiányos időszakban az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után. Bár ez az intézkedés a mezőgazdasági termelőkre vonatkozik, nem sokat kellett várni az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV) tájékoztatójára sem, melyben a szolgáltató azt kéri a felhasználóitól, hogy ésszerű keretek között, de próbáljanak meg takarékoskodni az ivóvízzel.

Mint megtudtuk, a megyeszékhely cégénél, a MIVÍZ-nél nincs szükség hasonló intézkedésre, mivel a miskolci kutak normál üzemben működnek. A meteorológia szerint mindennek oka az egyenetlen csapadékeloszlás.

Takarékosan

– A kánikulai napokban hasonlóan, mint Európa más részein, az ÉRV szolgáltatási területén is megnövekedik a vízigény. Ilyenkor fokozottan javasolt a tudatos, fenntartható vízhasználat, a szolgáltatott víz ivóvíz célú felhasználása – írja közleményében a szolgáltató.

Az ÉRV éppen ezért azt kérte, hogy felhasználói lehetőség szerint az elkövetkezendő napokban mellőzzék a medencék ivóvízzel való feltöltését, az autók ivóvízzel való mosását, a hosszabb időtartamú, nagy területen történő ivóvízzel való locsolást.

Kíváncsiak voltunk arra is, vajon készül-e hasonló intézkedésre a főként Miskolcon szolgáltató MIVÍZ Kft. is, ezért kérdéseinkkel megkerestük a miskolci polgármesteri hivatal sajtóosztályát. Szabó Máté szóvivő érdeklődésünkre elmondta, a városi vízszolgáltatónál nincsen szükség hasonló intézkedésre, mivel a miskolci kutak normál üzemmenetben működnek.

Itt sok, ott kevés

A miértre már Erdődiné Molnár Zsófiától, az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci Veszélyjelző és Szolgáltató irodájának munkatársától kaptunk választ, akit az elmúlt hónap időjárásáról kérdeztünk.

– Mind a hőmérséklet, mind pedig a csapadék tekintetében változatos képet mutat az ország. Általánosságban elmondható, az ország kétharmadán kevesebb csapadék esett az elmúlt harminc napban, mint az évnek ebben az időszakában az megszokott, viszont, ha a térségünket nézzük, míg itt, Miskolc környékén az átlagos hetven milliméternél jóval több, körülbelül nyolcvannégy milliméter csapadék hullott, van a megyének olyan pontja is, ahol alig érte el ez az érték a húsz millimétert – mondta a meteorológus.

Nem javított a helyzeten az elmúlt hetek hősége sem, hiszen a hőségben a növényeknek is több vízre van szüksége, így a talaj is gyorsabban szárad ki.

– Bár az átlagosnál három-négy fokkal melegebb volt az idő, volt már ennél sokkal erősebb hőhullám is. Most forró nap – amikor a legmelegebb órákban a harmincöt fokot is meghaladja a hőmérséklet – hazánkban csak kevés helyen és az is csak kevésszer fordult elő – mondta Erdődiné Molnár Zsófiától, aki hozzátette: a következő napokban is folytatódik a nyári idő, árnyalatnyit hűvösebb csak hétfőn lehet.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy olvasóink vízfogyasztása hogyan alakul ilyenkor. Munkácsi Mónika egyébként is figyel a napi megfelelő folyadékbevitelre, ezért nagy melegben a napi ajánlott mennyiség kétszeresét issza meg.

Egerszegi Krisztina elsősorban a teraszon lévő virágait és a konyhakertjét locsolja ilyenkor többször. Mint elmondta, általában kora reggel locsolnak, de hőségben nem ritka az sem, hogy munka után hazatérve, még este is vizet kell adnia a növényeknek.

Többet isznak ilyenkor az állatok is. Ozsváth Tamás azt mondta, két csehszlovákiai farkaskutyája elsősorban nagyobb futkározás, séta után jelentősen több vizet iszik, a nap többi részében viszont próbálnak hűs helyre bújni és lehetőleg meg sem mozdulni.

Tajthy Ákos

