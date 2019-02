Jóval több a turista Sárospatakon

Közel hatszázezer turista látogatott tavaly Sárospatakra, a városban eltöltött vendégéjszakák száma pedig százezer körül alakult, mindkettő jelentős növekedést mutat tavalyhoz képest – közölte lapunkkal Aros János polgármester. Mint mondta, nemcsak Patak, de a térség leglátogatottabb turisztikai célpontja is évek óta a Végar­dó Fürdő, ahol mintegy 250 ezren fordultak meg, amit a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma követ több mint 150 ezer látogatójával.

Szlovák, lengyel vendégek

Több tízezren voltak kíváncsiak a Református Kollégium Nagykönyvtárára és egyre közkedveltebb a két internetes közönségszavazáson az ország legszebb természeti értékévé választott Megyer-hegyi tengerszem is – sorolta a polgármester. Hozzátette: a fürdő látogatói elsősorban Szlovákiából és Lengyelországból érkeznek, de az ország más tájairól is többen utaztak városukba, amiben szerepet játszanak a helyi programok is – mondta Aros János.

Hasonló pozitív tapasztalatokról számolt be Bágyi Péter, a Hotel Bodrog és Wellness igazgatója. Mint közölte, hozzájuk elsősorban dunántúli, alföldi és fővárosi vendégek érkeztek. Úgy látják, hogy a kevés szabadidejüket az emberek egyre inkább minőségi környezetben szeretik eltölteni, és bár még mindig érzékenyek az árra, a színvonalas szolgáltatásokat megfizetik.

ÉM-BSZA

