Jött az ár, menekülniük kellett

Benvin Sebastian atya az egyik nap szomorú hírrel érkezett az encsi Szent László Katolikus Általános Iskolába, ahol gyakran találkozik az ott működő missziós csoporttal. Elmesélte, hogy hazájában, Indiában hatalmas árvíz pusztított a közelmúltban.

„Az embereknek nem volt idejük összepakolni, mert a víz mindent körbevett. Így azzal menekültek el, amit épp a kezükbe kaptak. A szüleim és a testvérem családja is. Először egy rokon házába menekültek, de amikor azt is elöntötte a víz, akkor egy másik rokonhoz, és amikor az ár oda is bezúdult, akkor a hegyekbe. Néhány napig egyáltalán nem tudtam róluk semmit, mert nem volt áram, és a telefonok lemerültek. Amikor végre sikerült édesapámmal beszélni, azt mondta, „fiam, mindenünk odalett.” Biztattam, és azt mondtam neki, hogy nem veszítettetek el semmit, mert éltek, és hiszünk Istenben, aki mindent újrateremt és újjáteremt. Édesapám ekkor elkezdett sírni.”

Ezeket a sorokat Sebastian atya írta le egy felhívó­plakátra, amelyen segítséget kér a szülőföldjén, Kerala államban élő árvízkárosult keresztények megsegítésére. A Szent László iskola diákjai és pedagógusai azonban a híradásokból már értesültek a természeti katasztrófáról, és elhatározták, hogy segítenek.

A gyerekek rajzoltak

Maier Rajmund, az iskola néptánctanára, a Csikuska Kulturális Egyesület szakmai vezetője és a Csikuska Néptáncegyüttes vezetője elhatározta, jótékonysági estet szervez, melynek bevételét felajánlják a Keralában élő keresztényeknek. Az estet az elmúlt héten rendezték, 500 ezer forintot sikerült összegyűjteniük, melyet oda is adtak Sebastian atyának.

– Előzőleg az iskola pedagógusai elmesélték a gyerekeknek, hogy milyen hatalmas károkat okozott az árvíz Indiában, mekkora a veszteség, a nélkülözés, a félelem. A gyerekek pedig elképzelték és lerajzolták, milyen lehet a pusztító özönvíz. Megörökítették a hatalmas áradatot, a segítséget kérő embereket és a mentőhelikoptereket. A diákok első szóra azt mondták, hogy igen, ők szívesen segítenek mindenben, aztán a felnőttek is melléjük álltak. A jótékonysági estnek sok fellépője volt, hivatásos művészek és amatőr előadók. Még Kassáról is érkeztek színészek, természetesen gázsit senki nem kért – sorolja Maier Rajmund.

A jótékonysági esten Sebastian atya is ott volt, aki egy megdöbbentő történetet mesélt el a közönségnek.

– Indiában is nagyon nagyok a különbségek a szegények és a gazdagok között. A halászattal foglalkozó emberek rendkívül szegények, a szép házakban lakók viszont iszonyú gazdagok, és luxusautókkal járnak. Az özönvíz idején a szegény halászok mentették az embereket csónakjaikkal és hajóikkal. Köztük a gazdagokat is, hiszen a luxusautó ebben a helyzetben mit sem ért. Azonban volt olyan gazdag ember, aki annyira lenézte a szegény ­halászokot, hogy inkább meghalt az árvízben, minthogy beszálljon egy halászhajóba – szólt az atya története.

Szívből táncoltak

Maier Rajmund hozzáfűzte, a főleg hindu vallású Indiában a keresztények nem kapnak megfelelő segítséget, és az utóbbi években felerősödött az üldözésük is. Több ezer keresztény ember lett már ennek áldozata. Most pedig sokuknak vitte el a házát a víz. A keresztény közösségek Indiában segítik a szegényeket és az árva gyerekek nevelésében is fontos szerepet töltenek be. Így szükségük van élelmiszerre, ruhákra és a gyerekek taníttatásához pénzre. Mélyen vallásos emberek, őszintén megélik a hitüket.

Természetesen a Csikuska Néptáncegyüttes is első szóra segített. Felajánlották egy korábbi fellépési díjukat, és a jótékonysági esten is szívesen, szívből táncoltak.

– Minden embernek szüksége lehet az életében segítségre. Segítség nélkül gyengék vagyunk. Sebastian atya is erre tanított minket, aki rendkívül jó ember, elfogadó, és világosan látja a Biblia tanításait – mondja végül a Maier Rajmund.

Hegyi Erika

