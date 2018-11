Jótékonysági hét a szendrői iskolában

Süteményt sütöttek, kézműves termékeket készítettek, énekkel és versmondással szolgáltak, de futottak és bicikliztek is – minden diákot megmozgatott az a jótékonysági hét Szendrőben, amin egy új iskolaépület felhúzására gyűjtöttek támogatásokat októberben – tájékoztatott Kujan Szabolcs presbiter.

A Szendrői Református Általános Iskola és Óvoda osztályai különböző módon járultak ahhoz, hogy az új épület minél hamarabb elkészüljön. Mindenki aktivizálta magát, gondolkodott, tervezett, szervezett, ügyeskedett…

Családi nap

A 2. osztályosok kezdték meg a jótékonysági hetet, süteményt árultak egy családi napon. Nagy sikerük láttán a negyedikesek is hasonló akcióba fogtak: a szendrői nagyobb munkahelyeken – a polgármesteri hivatalban, szociális intézményekben, boltokban – 100 forintért árulták a süteményeket, de kézműves termékeikkel is sokaknak szereztek örömet.

Az akcióból a többiek sem akartak kimaradni ám! A hatodikosok a szendrőládi gyülekezetben szolgáltak énekléssel és versmondással, és ők is süteményt árultak Szendrő több intézményében. A harmadikosok pedig jótékonysági futást és biciklizést szerveztek, amely sok diákot és felnőttet megmozgatott. Az 1. és az 5. osztály tanulói a jótékonysági bálon kínálták süteményeiket, valamint tojást és diót.

Támogatták az építkezést

Szintén az építkezést támogatták azok, akik a jótékonysági bálon megjelentek, továbbá egy koncertet is megszerveztek a református templomban az Ujj Viktor Alapfokú Művészeti Iskola tanárai közreműködésével.

A jótékonysági programsorozatból összesen mintegy 1 millió forint gyűlt össze, köszönhetően annak, hogy a gyermekek mellett természetesen a felnőttek – szülők, pedagógusok, illetve minden jóérzésű ember – kivette a részét: ki adománnyal, más a szervezésben, rendezésben nyújtott segítségével állt az ügy mellé.

Szendrőben tehát példátlan összefogással és nagy szorgalommal dolgoztak a rendezvények alatt a gyermekek és a támogató felnőttek. Református hitvallásunk kiemeli azt, hogy a jó cselekedeteknek akkor van értelme, ha azzal az ember nem érdemeket szerez, vagy pusztán valamit el szeretne érni Istennél. Hálát adunk azért, hogy mennyi mindent kaptunk a Mennyei Atyától, és egymás iránt tanúsított jócselekedeteinkkel, segítségnyújtással fejezzük ezt ki.

A keresztény ember életében a hálaadás az egyik legfontosabb cselekedet. Most a szendrői gyülekezet is hálát ad, hogy magánemberként, gyülekezeti tagként, presbiterként, városlakóként támogatta a jótékonysági hét valamelyik rendezvényét – így lett áldott célja ennek az eseménynek is – fejtette ki a presbiter.

Saját honlap

A Szendrői Református Általános Iskola aktuális híreiről már a Facebook-on is tájékozódhatnak, de saját honlappal is rendelkezik az oktatási intézmény (www.tirek.hu/lap/szendrorefisk).

