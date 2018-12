Jótanácsok karácsonyi vásárláshoz

A megfelelő karácsonyi ajándék kiválasztása nem egyszerű feladat. Sokan már hónapokkal korábban megkezdik az ötletelést, válogatást, míg mások évről évre az utolsó napokra hagyják a bevásárlást. Az viszont, hogy jól döntöttünk-e – tetszik-e a meglepetés, jó-e a mérete, és tökéletes-e a minőség – csak néhány nap múlva, szenteste derül ki. Ha viszont ismerjük a vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályokat, elkerülhetjük a felesleges bosszúságokat.

Hibás, nem tetszik

A fogyasztóvédelem közleménye szerint, ha az ajándék hibás, sérült vagy nem működik, szavatossági, jótállási igényeket érvényesíthetünk, amelyek értelmében az üzletnek kötelessége a terméket javíttatni. Ha nem javítható, akkor egy ugyanolyan termékre köteles kicserélni, végső esetben pedig a vételárat visszafizetni. Ha ilyen probléma adódik, és azt a kereskedővel nem sikerül rendezni, a vásárlóknak a fogyasztóvédelmi hatósághoz és a békéltető testületekhez érdemes fordulniuk.

Gyakori az is, hogy bár az ajándék minőségileg hibátlan, az nem tetszik, vagy éppen a mérete nem stimmel. A jogszabályok alapján ilyen esetben az üzlet nem köteles visszavenni a terméket, viszont a tapasztalatok szerint a kereskedők jó hírük megőrzése érdekében önkéntesen ajánlják fel a levásárlás, vagy a csere lehetőségét. Erről azonban érdemes még az ajándék megvásárlása előtt érdeklődni.

Ami pedig talán a legfontosabb: a vásárlásról kapott nyugtát, blokkot meg kell őrizni a későbbi igényérvényesítés érdekében.

Az online piactereket is

Az e-kereskedelmre is érvényesek az ide vonatkozó jogszabályok – hangsúlyozza a hatóság. Ebben az esetben a legalapvetőbb fogyasztói jog az elállási jog, vagyis ha bármilyen okból nincs szükség a megrendelt termékre, akkor az az átvételtől számított 14 napon belül indokolás nélkül visszaküldhető a kereskedőnek (érvényes ez az áru megrendelése és kiszállítása közötti időszakra is). Elálláskor a termék ára mellett a kiszállítás díját is vissza kell kapnia a fogyasztónak 14 napon belül. A kereskedő az elállási jogot nem kötheti többletfeltételhez.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium IT laboratóriuma és a fogyasztóvédelmi hatóság egyébként egész évben, decemberben viszont kiemelten ellenőrzi az ajándékbeszerzés helyszínéül szolgáló üzleteket, vásárokat és – mivel egyre többen választják a kényelmesebb, online vásárlást – a webáruházakat is.

Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta: „Országosan több mint 1200 próbavásárlás történt eddig, és 1600 webáruházat ellenőriztek”. Hozzátette, az intézkedések egész decemberben folytatódnak.

ÉM-TÁ,HI

