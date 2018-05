Jónyer és Klampár is díszvendég Edelényben

Edelény önkormányzata és a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola olyan vetélkedést vállalt fel, amelyre aligha volt eddig példa az országhatárokon belül. Szombaton 9 órától rendezik meg az I. Edelény Open elnevezésű viadalt, amelynek elsődleges célja a sportág népszerűsítése.

Jelentős díjazás

A vonzerőt a díjazással keltették fel, ugyanis a férfi egyéni szám győztese 150 ezer forinttal gazdagodik. A döntő vesztese 100 ezret kap, míg a harmadik helyezettek egyaránt 50-50 ezer forintos borítékkal utazhatnak haza, ráadásul pedig azok is kapnak tíz-tíz­ ezer forintot, akik bekerülnek a legjobb nyolc közé. Ennél magasabb pénzdíjért itthon csak az országos bajnokságon lehet harcba szállni. Nem a véletlen műve, hogy a hazai ranglistán előkelő helyen jegyzett Szudi Ádám, Ecseki Nándor és Nagy Krisztián is nevezett, de rajtuk kívül is nagyon sok ismert játékos indul. Díszvendégként jelen lesz a viadalon a négyszeres világbajnok Jónyer István, valamint a kétszeres világ­bajnok Klampár Tibor is. A szervezők a program színesítésére megrendezik a papok és a polgármesterek csatáját, de gondoltak az amatőrökre is, nekik 64-es főtáblás vetélkedési lehetőséget biztosítanak.

