Jönnek vissza a fiatalok Tolcsvára

Tolcsva élete korántsem mondható eseménytelennek. A közelmúltban megújult a települést átszelő út, nemrégiben katasztrófavédelmi őrsöt avattak a faluban és a közelmúltban a megszűnt erdőhorváti iskola gyerekei is átkerültek a tolcsvai iskolába. Ezért talán joggal vethetjük fel Csoma Ernőnek, Tolcsva polgármesterének, hogy a település egyfajta mikrorégiós központi szerepet kezd betölteni.

Központi szerepben

– Ha akarjuk, ha nem, ha szeretjük, ha nem, Tolcsva tényleg kezdi visszaszerezni azt a szerepét, amelyet korábban már betöltött a mikrorégióban – mondja Csoma Ernő. – A felsoroltakon kívül nálunk található a csecsemővédelem, a védőnői szolgálat. A frissen avatott tűzoltóság összesen 13 települést lát el a környéken. Sajnos már vonulniuk kellett több alkalommal is Erdőhorvátiba és Erdőbényére. A bajbakerültek gondjait kicsit enyhíti, hogy nem 25 kilométerről kell riasztani a tűzoltókat, hanem már pár percen belül a helyszínen teremnek és ezzel enyhíthetik a károkat is. Ez nagymértékben erősíti a környéken élők biztonságérzetét.

Élhető település

A nyári útfelújításnak köszönhetően a település idegenforgalma is emelkedni látszik.

– Kétségkívül ebben az útfelújítás is szerepet játszik – mondja Csoma Ernő – és ez még tovább emelkedhet, ha az elkövetkező időszakban megújul az Erdőhorváti és Háromhuta közötti útszakasz is. A mikrotérségi központban szoktunk színházi előadásokat vendégül látni. Korábban bőven elég volt az a 200 szék, amit betettünk ilyen alkalmakkor, de az utóbbi időben pótszékeket is igénybe kell venni. De ez csak egy a település látnivalói közül, hiszen Tolcsva híres a kastélyairól. A Szirmai-Waldbott kastély a megnyitása óta több mint 30 ezer vendéget fogadott, ami egy nagyon szép számnak számít. A megnövekedett forgalom természetesen új szálláshelyek kialakítását is generálja és miután a jelek szerint egyre élhetőbb településsé válik Tolcsva, ez hozza magával, hogy egyre több fiatal tér vissza a településre, mert úgy érzi, itt biztos jövőt talál.

ÉM-BG

