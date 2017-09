Jónak ígérkezik a szüret Hegyalján

Ha ilyen marad az időjárás, akkor kicsit előrébb jöhet a szüret – tudtuk meg Prácser Miklóstól, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökétől.

Azt előre szinte lehetetlen megjósolni, mennyi aszú lesz.” Prácser Miklós

Lesz aszú

– A nyári melegből fokozottan részesülő déli fekvésű dűlők egy részében már megkezdődött a korán érő fajták, a sárga muskotály, a kabar és a zéta szürete – mondta lapunknak Prácser Miklós. – Ez azonban még korántsem azonos a tokaji nagyszürettel. Azt azonban el lehet mondani, az idei szüret hamarabb fog elkezdődni. A hagyományos tokaji fajták, a hárslevelű és a furmint szedése is korábbra jöhet, nagyjából szeptember második felére. Az előzetes számítások szerint idén az átlagosnál kicsit nagyobb mennyiséget, összesen mintegy 300 ezer má­zsányi szőlőt szüretelhetnek majd le a gazdák.

A Tokaji borvidéket nagymértékben az aszú határozza meg.

– Azt előre szinte lehetetlen megjósolni, mennyi aszú lesz – mondta a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke. – Az biztos, hogy lesz aszú, de hogy ez az átlagtól mennyire fog eltérni lefelé vagy fölfelé, az az időjárástól függ. Az aszúsodáshoz sok csapadék, hűvös hajnalok és meleg nappalok kellenek, akkor repednek meg a szőlőszemek, és úgy tudja kifejteni áldásos munkáját a botrytis gomba. Ha száraz szüret lesz, akkor kevesebb lesz az aszú, ha csapadékosabb lesz az időjárás, akkor több.

Szárnyas kártevők

A seregélyek is hamarabb jelentek meg a borvidéken az idén. Azt sokan tudják, hogy a seregélyek hatalmas csapatokban csapnak le a szőlőterületekre, azt azonban talán valamivel kevesebben, hogy a szárnyasok nem enni járnak a szőlőkbe, hanem a szomjukat oltani.

– Igen, a seregélyek is a megszokottnál korábban érkeztek, és hatalmas károkat tudnak okozni – mondja Prácser Miklós. – A gazdák védekeznek is ellenük több-kevesebb sikerrel. Az igazi megoldás a hálós védekezés lenne, de az olyan hatalmas összegbe kerül, hogy a gazdák többsége nem tudja kigazdálkodni. Egyre gyakrabban lehet hallani a borvidéken a gázágyúk durranásait is, de az is csak ideiglenesen riasztja el a csapatokat. A ragadozó madaras védekezés is csak átmeneti megoldás a hatalmas csapatokban szálló seregélyek ellen. Az igazi kárt nem is azzal az egy szem szőlővel okozzák, amit megesznek, hanem azzal a hússzal, amit közben levernek.

– ÉM-BG –

Korai szüret mellett jó lehet az idei szőlőtermés Borsod-Abaúj-Zemplén - Korai szüretre számítanak Tokaj-Hegyalján, idén ugyanis hamarabb virágzott a szőlő, így maga a termés is előrehaladott állapotban van. – Nagyon szép a szőlő a borvidéken, ahol a növényvédelemre megfelelő figyelmet fordítottak, ott egészséges és jó állapotú – mondta megkeres... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA