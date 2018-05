Jön az emeletes vonat!

A MÁV-Start Észak-magyarországi régiót érintő fejlesztéseinek eredményeként Miskolc környékén jelentősen javult a vasúti kocsik minősége, egyúttal a szolgáltatás színvonala is.

Felújított szerelvények

A Budapest–Füzesabony–Eger útvonalon a gyorsvonatok a felújított „fecske” Bhv-s szerelvényeken kívül Flirt motorvonatokkal is közlekednek. Itt pár százalékkal növekedett az utasforgalom is. A BDV motorvonatok egy részében a járművek utasterét már felújították, a többinél az esedékes javítással együtt végzik el a korszerűsítést.

A MÁV-Starttól kapott tájékoztatás szerint az osztrák vasúttól megvásárolt 55 használt, de jó állapotú Schlieren személykocsik a miskolci térség távolsági vonalain közlekednek, így a 30 éves távolsági személykocsikat kivonhatták a forgalomból. Az 55 darab használt, de felújított Schlieren kocsi üzemeltetési tapasztalataiból tanulva a fűtési rendszer vezérlését korszerűsítették és „rongálásbiztos” utastéri tájékoztató berendezést telepítettek. A Schlieren kocsik a Sátoraljaújhely–Miskolc–Budapest-Keleti közötti vonalon közlekednek.

Nagy befogadóképesség

A MÁV-Start felújított 45 darab belföldi távolsági forgalomra alkalmas személykocsit is, melyek a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon közlekednek. A távolsági kocsik felújítása jelenleg is tart, így azok is hamarosan megjelennek más térségekben is. Hétvégeken a régióban már Flirt motorvonatok is közlekednek. A nagy kapacitású emeletes motorvonatok forgalomba állásával 2019 második félévétől várhatóan további felújított elővárosi személyszállító kocsik kerülnek a régióba.

Ezek az emeletes motorvonatok szerepet kapnak a hétvégi jelentős utasforgalom kiszolgálásában. A tervek szerint a miskolci és a záhonyi területen javítják tovább az utazási komfortot.

A MÁV-Start tájékoztatása szerint törekednek az elavult személy- és motorkocsik kivonására, illetve a még forgalomban maradó járművek komfortosítására. Ennek részeként közel 70 Bz motorkocsiba építenek be klímaberendezést.

A fejlesztések eredményeként jelentősen javult a vasúti kocsik minősége, egyúttal a szolgáltatás színvonala is a MÁV-START Észak-magyarországi régiójában.

A nyári menetrend bevezetésétől a balatoni forgalomban is részt vesznek ezek a járművek, a térséget közvetlenül összekötve a tóval. Ezen balatoni vonatok esetében kerékpárszállító kocsi és – mozgáskorlátozott utasaink részére – önemelővel ellátott jármű is közlekedik. Az InterCity-kocsik utasterében tájékoztató monitorokat helyeztek el, ezek egy része jelenleg tesztüzemben működik.

Korszerű automaták

A MÁV-Starttól arról is információkat kaptunk, hogy vadonatúj jegykiadó automatákat telepítettek Eger, Füzesabony, Sátoraljaújhely és Sárospatak állomásokon.

Májusban újakra cserélik a miskolci és a szerencsi jegykiadó automatákat is, ezek már bankkártyás fizetésre is alkalmasak.

– Nagy József –

