Jól tudják, hogy mindenki a DVTK-t kívánja legyőzni

Pénteken este Brassóban, szombaton este pedig Csíkszeredán kezdi a pontvadászatot a DVTK Jegesmedvék hokicsapata. Az alkalomból sajtóbeszélgetést tartottak szerdán délután a klub diósgyőri edzőközpontjának második emeleti tárgyalójában, ahol aktuális kérdések kerültek terítékre. Nagy Ádám csapatvezető-menedzser elöljáróban a keretükről, mintegy ismétlésként, elsorolta, hogy kik jöttek és kik mentek, majd leszögezte a tényt: két légiós helyük még szabad.

Ütőképes kerettel

– Nem vagyunk időhöz kötve, a megfelelő játékosokat keressük – közölte Nagy Ádám. – A keretünk rendkívül jó, már csak azért is, mert extraligás szlovák csapatokat vertünk meg. Lehet, hogy a jövő héten, de az is elképzelhető, hogy csak egy hónap múlva igazolunk majd játékost.

A szezonnyitó sajtótájékoztatón először azt kérdeztük Mikael Tisell vezetőedzőtől, hogy miként sikerült a felkészülésük.

– Minden a maga útján haladt, így elégedett vagyok. Rengeteg edzéssel telt az augusztus, dolgoztunk a jégen és a konditeremben is. Volt, amikor nagyon jól ment a játék és frissek voltunk, de végig nem lehetett elvárni a csúcsteljesítményt, be is csúsztak hibák, ezek szintén az erőgyűjtést szolgálták.

A tréner az Erste Liga első két meccséről is kifejtette véleményét:

– Két nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Nem ismerem az ellenfeleinket, miként a liga többi csapatát sem, ezért videózással telik majd az utam: megnézem a ránk váró gárdákat. Azt persze tudom, hogy a Brassó és a Csíkszereda kerete is kicserélődött, így nekünk mindenre készen kell állnunk.

Fontos a jó rajt

Háromszoros címvédők vagyunk, mindenki minket akar majd megverni. Mivel fontos a jó rajt, a jó kezdés, ennek jegyében a lehető legjobb eredményekért utazunk el szerdán este.

A szakembertől arra is választ kértünk, hogy az itt eltöltött bő egy hónapja során milyen benyomásokat szerzett Miskolcról, mire ezt válaszolta:

– Nagyon jól érzem magam Magyarországon. Svéd emberként mondom, hogy az időjárás nagy pluszt adott nekem. Ilyen hőségre nem számítottam, és úgy élveztem a klímát, mintha Palma de Mallorcán nyaraltam volna. Otthon ha már 20 fok van, akkor elégedettek vagyunk, én meg ugyanezt mondom a miskolci körülményekről.

A Macik szerdán este vágtak a romániai útnak. Erről a nem túl kellemes éjszakai kalandról Láda Balázs, a rutinos túrázó mondta el véleményét.



Láda Balázs: Számít a kézügyesség és a gyors cselekvés Miskolc - A DVTK Jegesmedvék sajtótájékoztatóján a játékosokat Láda Balázs képviselte. A csupa szív védő már sokadik idényének vág neki, de a lelkesedése a régi: – Örülünk, hogy vége az alapozásnak – jegyezte meg Láda Balázs. – Korábban egy óra és negyvenöt percet töltöttünk a jégen, a mostani... Tovább a cikkhez

Éjszaka utaznak

– Korábban sokszor kísérleteztünk, mert nem tudtuk, hogy mikor lenne jó buszra ülni. Aztán rájöttünk, hogy megfelelő a nap közbeni „karikázás”. Este ugyanis alszunk, és szinte mindegy, hogy ezt buszon, vagy szállodában tesszük. Megérkezésünk után átmozgató edzést tartunk, ezzel kiegyenesítjük végtagjainkat, másnap reggel pedig már ágyból kelünk, és a napi megszokott dolgainkat végezve vágunk az esti meccs­nek.

A játékra koncentrálnak

A DVTK Jegesmedvék csapatának hazai fellépésein a játékosok barátai, hozzátartozói, szerettei is rendre megjelennek. Erről a „fejezetről” megtudtuk, hogy a sportolók a jégen csak a játékra koncentrálnak, az a céljuk, hogy kiszolgálják valamennyi néző igényét, így külön nem foglalkoznak a lelátókon ülő családtagjaikkal.

– Kolodzey Tamás –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA