Jól sikerült a tokaj-hegyaljai szüret, bár kevesebb lesz idén az aszú

A korai nyárnak köszönhetően tavasztól egészen a szüretig 2-3 héttel előrébb járt az érési folyamatban a szőlő Tokaj-Hegyalján. Ennek megfelelően korábban is kezdődött a szüret, amely helyenként még mindig tart, de annyi már látható, minőségben jól sikerült az idei év. Végleges számokról csak néhány hét múlva lehet majd beszélni.

Aszúsodás is volt, de az időjárási körülmények miatt ez elmaradt az átlagtól, hiszen ehhez csapadékos őszelő, hajnali páraképződés és nappali melegek kellenek. Ezekből jobbára csak az utóbbi volt folyamatosan adott. Az aszúsodás azért idén sem maradt el, csak a termés maradt az átlag alatt.

Minőségi termés

Dr. Molnár Pétert két minőségében is kérdeztük az idei szüretről, mert a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke a Patrícius birtokigazgatója is.

– Még nem mindenhol ért véget a szüret a borvidéken, ezért pontos számaink még nincsenek – mondja dr. Molnár Péter. – Korán kezdődött, hosszú szüret vége felé tartunk. A megszokotthoz képest a gazdák 2-3 héttel korábban, már augusztus második felében el tudták kezdeni az idei szüretet. A legtöbb gazda kihasználta az idei szokatlanul meleg nyarat, sokáig kint hagyták a szőlőt, és nagy mustfok-tartalmú gyümölcsöt tudtak leszüretelni. Az aszúsodás viszont később indult meg a megszokottnál, szeptember helyett októberben lehetett aszút szedni. Többségében magas beltartalmú aszúszemeket lehetett idén szedni, bár a mennyiség elmaradt az átlagtól. Mennyiségileg még nem látjuk pontosan az idei tokaj-hegyaljai szüretet. Az már látszik, hogy az országos átlagnál magasabb termés volt idén Tokaj-Hegyalján, de a végleges számok csak később lesznek meg, miután a gazdáknak november végéig kell lejelenteniük az idei szüretüket. Miután az aszúszemeket néhol még szedik, azokat decemberben kell jelenteni, így azok a számok csak még később válnak véglegessé. A Patríciusnál minőségben egy jó szüreten vagyunk túl. A száraz boraink jól sikerültek, és a magas beltartalmú aszúszemeinknek köszönhetően szép aszúborokat is tudunk készíteni.

Jó volt a késői szüret

A Dereszla Pincészetnél már korábban véget ért a szüret.

– A szüret jól sikerült, de a remélthez képest jóval kevesebb aszút tudtunk szedni – mondja Kalocsai László, a Dereszla Pincészet birtokigazgatója. – A szárazborok és a pezsgő alapanyagai szépek lettek. Újborunk még nincs, vannak már előházasítások, de még nem kezdtük el a palackozást. A késői szüret is jól sikerült az időjárásnak köszönhetően. 300 mázsa aszút szerettünk volna feldolgozni, de ennek csak mintegy az egytizedét sikerült leszedni. Információim szerint a borvidék többségére ez az arány volt idén a jellemző. Ennek több oka is volt. A kevés csapadék és a nagy szárazság miatt a nyár folyamán a szőlő héjszerkezete megvastagodott, így az ősz elején érkező csapadék nem tudta úgy meglágyítani, hogy a botritiszesedés kellőképpen el tudjon indulni. A sokáig kint hagyott gyümölcsnek már a savtartalma is alacsony, így az általunk elképzelt egyensúlyú bort már nehéz lett volna elkészíteni.

Ém-BG

