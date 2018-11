Jól működik Nyékládházán a legújabb szociális jelzőrendszer

Nyékládházán bő egy hónappal ezelőtt 20 idős ember kapta meg azt a legmodernebb szociális jelzőrendszeres berendezést, ami abban különbözik az általában ismerttől, hogy akkor is jelzést ad, ha az idős embernél nem tapasztal életjeleket.

Az elsőt Szabó Barnabásné Erzsike néninél szerelték be, aki 92 éves. Nagyon örült a lehetőségnek, hiszen így biztonságban érzi magát – mondja. Napközben egyedül van otthon. A szakemberek akkor kipróbálták, a rendszer működik. A szociális segítő telefonja csörög, vagy éppen olyan hangot ad, amilyenre beállítják, a telefonon megjelenik a név, hogy kinek a jelzése érkezett, de ugyanakkor a sajószentpéteri központban is látják, észlelik a segélyhívást. Erzsike néni lánya, Csilla azt mondja, megnyugtató, hogy az édesanyja bármikor segítséget hívhat. S még az is újdonság ebben a rendszerben, hogy a hozzátartozó is felhívhatja az idős embert, hozzá van rendelve egy telefonszám. Oda-vissza működő.

Vivago rendszer

Dr. Hollóné dr. Marcinkó Eszter, a kisváros aljegyzője elmondta, hogy ezt a Vivago rendszert ebben az évben áprilisban engedélyezték, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infó kommunikációs rendszerén keresztül terjesztették ki az országban. 1000 darab készüléket helyeztek eddig forgalomba. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 160 készüléket kapott. Az újszerűsége abban rejlik, hogy ha eszméletlen állapotba kerül az idős ember, a készülék emberi segítség nélkül jelez. A Sajószentpéteri központba küld jelzést, valamint annak a szociális segítőnek a telefonjára, aki kapcsolatban van az idős emberrel.

Az elmúlt pár hétben már 23 riasztás volt Nyékládházán. Általában szédülés, rosszullét miatt nyomják meg a gombot az idős emberek, van olyan, hogy mire megérkezik a segítő, már elmúlik a baj. Volt olyan, hogy valaki el­esett és egyedül nem tudott felállni. Ha nincs a jelzőrendszer, bizony a földön ülve kellett volna megvárnia, míg estefelé a hozzátartozó hazaérkezik.

A legkorszerűbb eszköz

Surmann Antal, Nyékládháza polgármestere ott volt az első készülék beszerelésénél, és most a tapasztalatok birtokában boldogan nyugtázta, hogy valóban a legkorszerűbb eszközről van szó.

– Amikor először hallottam róla – mondja – arra gondoltam, hogy ez kell nekünk Nyékládházára. A XXI. század egyik legmodernebb jelzőrendszeres berendezése. Ez nagyon fontos az idős embereknek, nagyon fontos a hozzátartozóiknak, megnyugvást nyújt egész napra.

– Milyen igény van rá ?

– Nagy az igény. Ez a húsz készülék kevés, de most meg kellett elégednünk ennyivel. Dolgozunk azon, hogy még kaphasson a település a mostani 20 mellé legalább ugyanennyit. Nyékládháza önkormányzata évek óta kiemelt feladatának tekinti az idős emberek segítését, jó az együttműködés a nyugdíjas klubokkal. Az a fő célkitűzésünk – mondja Surmann Antal – hogy az idősek egy biztonságos, élhető településen lakhassanak, ahol figyelnek rájuk, ahol a szociális és egészségügyi rendszer találkozik az igényeikkel. Úgy gondolom, az önkormányzatnak kötelessége gondoskodnia az időseiről, és ha a gyakorlatban nem is lehetünk ott mindenki mellett, szeretnénk ha biztonságban éreznék magukat. Ezt segíti elő ez a jelzőrendszeres program is, amihez csatlakozott Nyékládháza.

B.Tóth Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA