Jól jön a pénz iskolára, fesztiválra, nyaralásra

Kellemes levendulaillat fogad bennünket a mályi könyvtárban. Fiatal lányok és egy fiú morzsolgatják le egy nagy tálba a megszáradt virágot a szárról, mint megtudjuk, diákmunkásként dolgoznak az önkormányzatnál. Néhány napja ők maguk segítettek leszedni a virágokat, sőt ők maguk készítenek majd párnácskákat belőle a következő napokban.

Az önkormányzat már sokadik éve vesz részt az állami finanszírozású diákmunka­programban, ezt már Viszokai Istvántól, a település polgármesterétől tudjuk. Az idén is sokan jelentkeztek, így két turnusban tudnak a diákoknak nyári munkát adni, júliusban 14-en, egy másik csapat –összesen 9-en – augusztusban állnak majd munkába.

– Tavaly madárodúkat csináltak a gyerekek, az idén a mályi Fiatalokért Kulturális és Szabadidő Egyesülettől kaptunk segítséget ahhoz, hogy raklapbútorokat készítsenek a diákok. Az ülőbútorokra nagy szükség van, a rendezvényeinken fogjuk tudni azokat használni. Pillanatnyilag a raklapok beszerzése folyik, a bútorkészítés a fiúk feladata lesz majd. A lányok a levendulapárnácskákat gyártják – magyarázza Viszokai István.

Nyári sportprogramok

Ezzel párhuzamosan a fiúknak egy másik feladata is van, jegyezte meg a polgármester, sportprogramokat kell szervezniük. Az önkormányzat tulajdonában van néhány olyan sporteszköz, amit kevesen ismernek, mint például a teqball, a pentaque labdák. Az ezekkel játszható játékokat kell megtanítaniuk az általuk szervezett csoportoknak, de egyéb sportfoglalkozásokat is tarthatnak a jelentkezőknek: pingpong, röplabda, tollaslabda, lábtenisz, strandfejes meccseket.

– Mindenféle korosztályt szeretnénk megszólítani ezzel a lehetőséggel, idősebbeket, kisgyerekeseket is, a petanque például személy szerint engem is érdekel – mondja Viszokai István. Hangsúlyozza, a sportpályájuk nem szabványos, így nem tudnak hivatalos versenyeket szervezni ott, ezért kénytelenek a speciálisan kültéri sportokat előtérbe helyezni. A szervezésből a fiúk is profitálnak, hiszen a település közösségi életében is aktívan részt vesznek.

A diákok egyébként napi 6 órában dolgoznak Mályiban, az egy hónapra nettó 68 ezer forintot kapnak. Van köztük középiskolás, sőt, egyetemista is. Boros Vivien például Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen tanul. Ő néhány társával a könyvtári munkába, könyvek selejtezésébe segít be.

Leselejtezett könyvek

– Könnyű munka – avat be a részletekbe. A könyvtárnyilvántartásából kell kihúzni azoknak a kiadványoknak a leltári számát, amelyektől megválik az intézmény. A régi, már elavult könyveket egyébként meghirdeti a könyvtár, egy részük hátha új tulajdonosra talál. Vivien egyébként fesztiválra szeretné költeni a megkeresett pénzt.

Árvai Dániel, Papp Milán, Szvetlik István és Dendők Dávid épp a szabadidős játékokhoz szervezik a csapatokat a könyvtár egyik sarkában álló számítógépeknél, amikor kérdezzük őket. Szerintük a foci, a labdás sportok iránt lesz a legnagyobb érdeklődés, de látnak fantáziát a petanque-ban is, ezzel a sporttal egyébként ők is néhány nappal ezelőtt ismerkedtek meg.

– Ha én hallanék erről a lehetőségről, biztos, hogy elmennék rá, úgyhogy bízom benne, hogy lesz érdeklődés a programok iránt – jegyzi meg egyikük.

A fiúk középiskolások, Dani és Dávid a Fáy-ba járnak Miskolcra, István pedig a Szemere szakgimnázium tanulója. Megtudjuk azt is, hogy Daninak nagyon is testhezálló a sportszervezés, hiszen ez és a sportedző lesznek leendő szakmái. Elárulják a pénznek, amit keresni fognak, is meglesz a helye. Hárman közülük közösen mennek a Balatonra, már le is foglalták a szállást.

Hajdu Mariann

Nem először dolgoznak

Az ónodi önkormányzat is megszervezte a nyári diákmunkaprogramot. Ott jártunkkor három diákot sikerült szóra bírnunk: Szabó Dorottya az egészségügyi főiskolára jár Miskolcra, Gulyás Ferenc és Poós Ádám a Földes gimnázium 11. osztályosai.

Dorottya portaszolgálatot teljesít a hivatalban, a fiúk papírokat válogatnak, a leselejtezett iratok megsemmisítését (ledarálását) végezték épp aznap. Egyiküknek sem ez az első éve, már tavaly is diákmunkásként dolgoztak a nyári szünidőben.

– Félretesszük az iskolakezdésre – mondják egyhangúlag, amikor a megkeresett pénz sorsáról érdeklődtünk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA