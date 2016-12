Jól élnek a kínálkozó helyi lehetőségeikkel Bükkszentkereszten

Az elmúlt évek eseményeit figyelembe véve, a folyamatos fejlődést mutató, sikerorientált községként vált ismertté Bükkszentkereszt. A település számos beruházáson van túl, amely a helyi lakosság mindennapi életét segíti, de az érkező turisták kényelmét szolgáló fejlesztések is prioritást élveztek az önkormányzat koncepciójában. Teljes egészében felújították és bővítették az óvodát, energetikai udvart hoztak létre az iskolában, szebbé tették a buszmegállókat, járhatóbbá az utakat, de kialakítottak egy közösségi házat, valamint egy kilátó is megépült.

Fontos a turizmus

A turizmus kiemelten fontos szerepet tölt be a község életében, a helyi adottságok kihasználása, valamint a célzott fejlesztések révén egyfajta egészségcentrummá vált Bükkszentkereszt. Ezért is meghatározó az idén átadott Mária Kövek Pihenő Centrum, amelyet az önkormányzat saját forrásából valósított meg.

A Pihenőben turista információs pont működik, és a korábban fennálló nyilvános illemhelyek problémáját is megoldja. A beruházások mellett több kulturális és turisztikai rendezvénnyel csalogatják a vendégeket a faluba. A rendezvények alkalmával 4–5 ezer látogató érkezik, és tavaly már közel tizenötezer vendégéjszakát számláltak a településen.

– A bükkszentkeresztiek összetartó közösséget alkotnak, köszönhető ez részben a hagyományok ápolásának, a község kitűnő földrajzi adottságainak, a természet ölelésének, részben ezen adottságokra épülő eseményeinknek, rendezvényeinknek – fogalmazott Jámbor Flórián polgármester. – Az itt élő emberek büszkék az otthonukra, az országos hírű bükki füves­emberre, Gyuri bácsira, a nagy tömegeket vonzó Gombanapokra vagy a bensőséges hangulatú kisebb ünnepeinkre, mint például a karácsonyi betlehemezésre.

ÉM

Ideális természeti és intézményi háttér

Bükkszentkereszt a természeti adottságok mellett ideális intézményi háttérrel is rendelkezik a helyi lakosság kiszolgálásáért. Megtalálható többek között óvoda, általános iskola, orvosi és védőnői rendelő, egyszóval minden olyan szolgáltatás, amely a hétköznapokhoz szükséges. – A lakosság kényelmét és érdekeit szem előtt tartva szeretnénk az elképzeléseinket megvalósítani. Több pályázatot is benyújtottunk, amely a szolgáltatások bővítését jelentheti az előttünk álló időszakban – folytatta Jámbor Flórián. – Terveink között szerepel egy bölcsőde létrehozása, az általános iskola energetikai fejlesztésének a folytatása, a csapadékvíz-elvezetés megoldása, a védőnői rendelő rekonstrukciója, valamint a településképet meghatározó önkormányzati ingatlanok felújítása. Ezek mellett a kulturális élet fejlesztése érdekében kultúrközpont létesítésére és rendezvények megrendezésére is adtunk be pályázatot.

