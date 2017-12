Jókívánság tippek karácsonyra!

Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A karácsonyi menübe a különleges ízeket is bele lehet csempészni. A karácsonyi menü összeállításakor van, aki a hagyományokhoz ragaszkodik, és van, aki ilyenkor is szereti az ízutazást, és kipróbál olyan fogásokat is, amelyeket addig még nem kóstolt a család. L...

Tovább a cikkhez