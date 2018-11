Jöhetnek a fagyok, jöhet a hó megyénkben

Az országos, mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt. november 10-től kezdődően az enyhe őszi idő ellenére, a jogszabályi előírások szerint az ország teljes területén téli üzemmódra vált. Ez azt jelenti, hogy 93 mérnökségén keresztül, több mint 4100 fővel és 1000 munkagéppel, 0-24 órás ügyeleti szolgálat mellett látja majd el téli feladatait.

Csak, ha elég vastag

A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat idén is az egyes útszakaszok forgalmi rendje és az úthálózatban betöltött szerepe szerint látja el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Először az országos közúthálózat ütőerének számító autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást, ezt követi a településeket összekötő mellék­utak, illetve alacsony forgalmú bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése.

Folyamatos havazás vagy hófúvás esetén pedig többször is visszatérnek egy-egy útszakaszra, ha szükséges. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon túl az úthálózati szerepük alapján fontos szakaszokon megelőző jellegű sózást is végeznek, ez a forgalmas autópályákat, autóutakat és főutakat érinti elsősorban. Ez azt jelenti, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján még a havazás vagy síkosság kialakulása előtt szóróanyagot juttatnak ki a burkolatra. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a hóeltakarítást csak akkor tudják megkezdeni hatékonyan, ha a lehullott hó eléri a technológia szerinti vastagságot, az alatt csak sózásra van lehetőség megelőzve, hogy a forgalom által tömörített hó a burkolatra fagyjon.

Változatos útviszonyok

Ez a technológiai vastagság 3-5 centiméter, magyarázta el a miskolci igazgatóságon tartott tájékoztatón Peiker Tamás, megyei igazgató. Arról is beszélt, hogy a kezelésükben lévő úthálózatot három kategóriába osztják: ez az őrjáratos, a rajonos és a fehér utak. A megyében kezelésükben lévő 2600 kilométernyi útszakasz nagy része, több, mint 1500 a rajonos kategóriába tartozik, amelynek a lényege, hogy ezeket az utakat nem teljes egészében, hanem részlegesen takarítják első körben, a kanyarokban, kereszteződésekben, buszmegállóknál, ahol balesetveszélyes, ha csúszik. A megyei igazgató hangsúlyozta: ezért fordulhat elő, hogy az autósok takarítatlan szakaszokkal találkoznak, de azon igyekeznek, hogy minél hamarabb minden útszakasz tiszta legyen.

– Megyénkben nagyon változatosak az útviszonyok, vannak dombos, hóátfúvásos, egyedi mikroklímás részek is, 53 település pedig 500 méternél magasabban fekszik, ezért ezeknél jobban oda kell figyelni a lefagyásra. Idén 44 kilométernyi kerékpárút is a kezelésünkbe került, így ezek tisztítása is a feladataink közé tartozik majd. Ebben az évben nagyon sok burkolathiba volt, ez a nyári időszakban jelentős feladatot adott társaságunknak – mondta Peiker Tamás.

Nem véletlen, ha nem szór

Tornyosnémeti mellett tavaly üzembe állt egy sótorony, ami az ottani hatékony útsíktalanítást szolgálja, a szomszédságában lévő 20 ezer literes kalcium-klorid tartállyal együtt. A járművek mozgását egy flottakövetőrendszeren is nyomon követik a mérnökségeken, ehhez egy látványos videót is bemutattak a tájékoztatón, amelyen néhány órányi anyag látszott felgyorsítva, rajta az ország autónak a mozgása. A megyei igazgató kiemelte: egy autó 40-50 kilométeres útvonalon dolgozik, a köre 2-5 órát vesz igénybe. Így természetesen előfordulhat, hogy az arra közlekedők nem találkoznak vele.

– Ha kifogy a szóróanyag, vissza kell mennie feltöltésre, ez idő alatt komoly hóesésnél belepheti a hó a már megtisztított útvonalat. Meg szoktuk kapni azt a vádat is, hogy csak megy az autó, nem szór, nem ekézik. Ilyenkor a saját területére megy ki, oda kell a szóróanyag, azt nem szórhatja el menet közben, ha pedig leereszti az ekét menetben, akkor még lassabban ér ki a saját területére – magyarázta Peiker Tamás.

Elhangzott az is: kampányt indított a Magyar Közút, hogy felhívja az autósok figyelmét a téli viszonyoknak megfelelően vezessenek, és figyeljenek a társaság kollégáira, autóira is. 2000-óta 17 munkatársuk vesztette életét munka közben a közutakon. Az elmúlt másfél évben 24 alkalommal rohantak bele az autósok a Közutas terelésekbe és 25 alkalommal törték össze a járműveiket.

Tények, adatok

A megyébe 11 új teherautó került, ez lehetőséget ad arra, hogy tartalék autók is legyenek. Összesen 59 teherautóval, 7 hómaró célgéppel, 9 hómaró adapterrel, 185 állandó és 36, a téli időszakra alkalmazott munkatárssal dolgoznak majd. 10 ezer tonna szóróanyagot tartalékoltak b, ami tekintve az évi, országos 120 ezer tonnás felhasználást több, mint elég kell, hogy legyen.

