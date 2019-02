Jockey Jokers: ugrás a lehetőségekbe

Január elején indult a Jockey Jokers Zorallal közös, harmincállomásos turnéja, és a Sex Action előtt is felléphettek a napokban Miskolcon. Horváth Csaba énekes és Tóth András dobos a következőképpen foglalta össze a csapat pályafutását.

2015-ben indult a csapat, azóta történt két tagcsere, egy gitáros és egy basszusgitáros poszton. A mostani felállásban, körülbelül egy éve van együtt a brigád és hál’ istennek, jól muzsikálunk, mármint, hogy jól működik ez a felállás, reméljük ez így is marad sokáig! Alapjáraton, ilyen mocskos rock and rollnak – dirty rock – indult az egész, most egy kicsit változóban vagyunk, én azt mondom, hogy előnyünkre. Egy kicsit átmentünk ebből a dirty rockból egy komplexebb irányba, ilyen nótákat írunk és erősebbek lettünk. Tehát keményebb lett a zene.

Érettebbek lettek

Mint csapat érettebbek lettünk, és ez már a mostani felállásnak köszönhető. De zeneileg is sokkal erősebbek lettünk. Nem távolodtunk el a mocskos rock and rolltól, viszont már használunk metálosabb elemeket is a zenében, ezzel szemben még dallamosabbak lettek a refrénjeink. És hangulatos a muzsika, nagyon jó gitárharmóniák kerültek az újabb dalokba.

ÉM

