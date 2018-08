Joci Alsóvadász pozitív példájává vált

A Cserehát hazánk egyik legszegényebb szeglete, a környék falvaiban sok halmozottan hátrányos helyzetű roma fiatal él. A három H-s gyerekeknek is kitörési lehetőséget kínál a Simon Balázs által vezetett Utcaszínházi Közösség, mely a budapesti VIII. kerület után megyénk több településén is bevetette a művészet erejét. A fővárosi színészek kimerészkedtek az élet sűrűjébe, utcákon, tereken, focipályákon léptek fel, előadás után szóba elegyedtek a nézőkkel, továbbgondolták a darabot és a színjátszás iránt fogékony fiatalokkal foglalkoztak. Ebből a kezdeményezésből nőtt ki a Gypsistan fesztivál, amelynek keretén belül minden nyáron több megyénkbeli faluban nagyszabású találkozót rendeznek és teret adnak a zömében roma tehetségekből verbuvált színjátszó köröknek.

Hét testvére van

Kótai János, akit a teátrumban csak Jociként emlegetnek, rengeteget fejlődött. Korábban megbukott az iskolában, kétszer járta a negyedik osztályt, majd részt vett az egyik művészeti táborban, beszippantotta ez a miliő és céltudatos, magabiztos fiatalemberré változott.

– Szegény családban nevelkedtem hét testvéremmel együtt. Nem várom el, hogy a szüleim támogassanak, én akarom segíteni őket. Korábban kallódtam, nem tudtam, mihez értek, mihez van tehetségem, de a színészet ráébresztett az értékeimre – magyarázta Joci, aki az alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó rendező egyik büszkesége, pozitív példa.

– Balázsék hatására kezdtem el a középiskolát, szociális gondozó és ápoló lettem, most érettségire készülök, később ifjúságvédelmi szakemberként fogok segíteni a hozzám hasonlóknak – sorolta.

Szeretné, ha nem lennének előítéletek a cigánysággal szemben, úgy véli, nem célszerű mindenkit egy kalap alá venni, és hogy az iskolában a tananyag mellett a diákok lelkével is kellene foglalkozni, és persze azt is tudja, a roma fiataloknak is akarni kell a változást. Az Utcaszínházi Közösségben felelősségteljes feladatot kapott, csoportvezetőként több tanuló munkáját egyengeti, és reméli, ilyen eredményesen fog dolgozni majd ifjúságvédelmi szakemberként is.

– Sem a szüleimtől, sem a tanáraimtól és senkitől sem kaptam annyit, mint a színészektől, szeretném továbbadni a figyelmet és a szeretet azoknak, akik úgy kallódnak, mint én annak idején – hangsúlyozta.

Juhári Andrea

Látványos eredmények

„Az egyik alsóvadászi fiú, aki bukdácsolt, kijárta az általánost, unszolásunkra fogadta a miskolci szakközépiskola, szociális gondozó lett, hamarosan érettségizik. Másik növendékünk a miskolci színház fodrásza, de van olyan srác, aki határvadász, míg más készenléti rendőr vagy pék lett. Nálunk megtanulnak figyelni, hallgatni, koordinálni a testüket, elsajátítanak alapvető normákat. Fontos képességeket fedeznek fel magukban” – érvelt Simon Balázs.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA