Jobb úton Sajókeresztúron, Alsózsolcán, Felsőzsolcán

Egy-két hónapon belül három Miskolc környéki településen fontos, forgalmas útszakaszok újulnak meg – jelentette be Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője Peiker Tamás, Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója társaságában tartott sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy Sajókeresztúr, Alsózsolca és Felsőzsolca lakói számára lesznek ezáltal komfortosabbak az életkörülményeik. A három beruházás értéke összességében meghaladja a negyedmilliárd forintot, amelyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. biztosít saját költségvetéséből.

További utak újulhatnak meg

A képviselő asszony beszámolt arról, hogy a bejárások alkalmával említették a helyiek, hogy mennyire jó lenne ezeknek az utaknak a rendbetétele.

Ígéretet tettünk, hogy megtesszük, amit lehet, az ígéretek pedig becsületbeli ügyek, be is váltjuk őket…” – mondta Csöbör Katalin.

Elmondta még, hogy a Belügyminisztérium jóvoltából további útszakaszok újulnak meg a közeljövőben további három településen: Arnóton, Szirmabesenyőn és Miskolcon.

Peiker Tamás, Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója a műszaki részleteket ismertetve elmondta, hogy a munkálatok során Felsőzsolcán a Kassai út nagy felületű burkolatjavítása várhatóan szeptember közepén fog megkezdődni és egy-két hét alatt be is fejeződhet. A teljes aszfaltozást megelőzően a felsőzsolcai önkormányzat elvégzi a csatornafedelek ilyenkor szükséges kiemelését. Sajókeresztúron a vasúti átjárónál újul meg az az útszakasz, amelyet korábban vasúti átjáró keresztezett. Alsózsolcán a főútvonal, a Kossuth Lajos utca mintegy 3 kilométeren, azaz teljes hosszában kep vadonatúj aszfaltburkolatot.

Igény van a kerékpársávra

„Amennyiben az alsózsolcai önkormányzattal sikeres tárgyalásokat tudunk folytatni, akkor az útfelújítással egy időben a főútvonal két oldalán az útpadka is olyan aszfaltburkolatot kaphat, amely alkalmas a kerékpáros közlekedés számára – jelentette be Csöbör Katalin. – Ennek érdekében tárgyalásokat kezdeményezünk a város polgármesterével. Bízunk benne, hogy Alsózsolca város képviselői is támogatják majd ezt a nem mindennapi lehetőséget!”

Az árvíz tovább rontotta

A hét évvel ezelőtt a Sajón és mellékfolyóin levonuló emlékezetes súlyos nagyárvíz az amúgy sem tökéletes utak állapotán tovább rontott. Éppen ezért mára elodázhatatlanná vált a felújításuk. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy az útszakaszok rendbetételével nemcsak az erre közlekedők utazhatnak majd kényelmesebben, hanem egy, a pusztító árvízre emlékeztető újabb seb is begyógyulhat az érintett településeken.

