Jobb utak, jobb összeköttetés a megyénkben

Közel 1,8 milliárd forintból több mint 19 kilométernyi, főként alsóbbrendű útszakasz felújítását végezték el és adták át idén Zemplénben.

Folytatódó építések

„Tudomásul kell vennünk, csak akkor jönnek el az emberek Zemplénbe is, ha az alapvető infrastruktúra a rendelkezésre áll – mondja dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. – Ráadásul az idén átadott felújított útszakaszok a helyben lakók életminőségét is jelentősen javítják.”

A képviselő elmondta azt is, az idei átadásokkal nem érzik úgy, hogy a munka befejeződött volna.

„A Magyar Falvak programban a közeljövőben szeretnénk folytatni az útfelújításokat, mert Hegyalján, a Hegyközben és a Bodrogközben is vannak olyan utak, amelyek állapota ugyancsak megkeseríti a helyiek életét. A tervek szerint az Aranyosi-völgyben jövőre egy újabb 2,5 kilométeres szakasz újul meg és elkezdődik a baskói bekötőút rekonstrukciója is 4,7 kilométer hosszan. Felsődobszánál a szerpentin kap új burkolatot mintegy 1,5 kilométeres szakaszon, Perénél 1 kilométernyi út újul meg, a Vilmányt Tolcsvával összekötő utat pedig Erdőhorváti és Regéc között 6 kilométer hosszan újítják fel. Pálházánál is megújul egy 2,1 kilométeres szakasz. Végre elindulhat az Erdőbényét Tolcsvával a hegyen át összekötő út felújítása is 3 kilométer hosszan, valamint a terveink szerint tovább folytatódik az útfelújítás Bodrogolasziban, ahol az alsó út 4,5 kilométeren újul meg Olaszi és Vámosújfalu között. A bodrogközi útfelújítások Tiszakarád térségében kezdődnek el, ahol összesen 10 kilométeres útszakasz készül el két év alatt, és jövőre elindul a tervezése egy zemplénagárdi és egy tiszakarádi bekötőútnak is.”

Csoma Ernő, Tolcsva polgármestere lapunknak elmondta, tíz éve már végeztek útfelújítást a településen, most a fennmaradó szakaszt hozták rendbe.

Lehetőség a térségnek

„Nagyon ránk fért már ez a beruházás, hiszen a főút már rendkívül rossz állapotban volt helyenként” – mondta Csoma Ernő.

Takács Gábor, Erdőhorváti polgármestere elmondta, az útfelújításnak köszönhetően teljesen megváltozott az arculata a településnek, így már még inkább van értelme tovább folytatni a falumegújítási programot.

– A 3705-ös út Aranyosi-völgyön átívelő szakaszának felújítása számunkra égető kérdés volt – mondja Kántor Dezső, Erdőbénye polgármestere. – De nem csak nekünk, hanem a simaiak és baskóiak számára is, akik nap mint nap kénytelenek használni ezt az utat. Hatalmas öröm ez számunkra, régi álmunk vált most valóra.

Bánhegyi Gábor

