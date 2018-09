Jobb energiahatékonyság, de nem teljesen oly módon

Olvasóink is jelezték, hogy még mindig tartja magát az április környékén a közösségi oldalakon és egyes hírportálokon megjelent álhír, hogy a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) Hazai Hatékonyság 2.0 elnevezéssel 2,5 millió forintos vissza nem térítendő és alanyi jogon járó lakásfelújítási támogatást nyújt magyar állampolgároknak a helyi önkormányzatokon keresztül.

Cáfolták

A hírt az intézet és az önkormányzatok rövid időn belül cáfolták. Közleményükben kiemelik: a Hazai Hatékonyság 2 lakossági épületenergetikai célú javaslatcsomagot a Magyar Építőanyag és Építési termék Szövetség készítette 2016 végén, hogy a kormányzat új megközelítésű, hatékonyan ösztönző intézkedéscsomagot hirdessen meg a lakossági épületenergetikai korszerűsítések átfogó előmozdításáért. A javaslatcsomagról kormányzati döntés nem született. A hírt terjesztő internetes oldalak és közösségi profilok tudatosan ferdítik el az eredeti információt saját olvasottságuk és népszerűségük növelése céljából – írja az intézet. A MEHI mindenkitől azt kéri, hogy ne terjesszék tovább a hírt, mindig ellen­őrizzék a híreket terjesztő oldalak és közösségi profilok forrását, impresszumát.

Ami működik

Népszerű pályázatokkal működött az elmúlt időszakban az Otthon melege program, amelynek az eredeti keretét utóbb akkora összeggel egészítette ki a fejlesztési tárca, hogy minden támogatási igényt fedezni lehetett – számolt be a magyar­idok.hu. A kormányzati program egyes fejezeteinek célja, hogy a lakosság a piacinál jóval kedvezőbb áron cserélhesse le elöregedett, magas energiafogyasztású háztartási nagygépeit, korszerűtlen nyílászáróit vagy fűtési rendszerét, illetve szigetelhesse családi házát. A fejlesztésekkel a háztartások jelentős energiamegtakarítást érhettek el. Az energiahatékonyság növelésével tartósan és jelentősen csökken az áram- és a gázszámla. A pályázati segítséggel beszerzett energiahatékony hűtő- vagy fagyasztókészülékek, mosó- és szárítógépek például évente mintegy tízmilliárd forintnyi megtakarítást eredményeznek a háztartásokban – írja a portál.

Túlmutatnak

A támogatásokkal meg­valósult beruházások túlmutatnak a háztartások segítésén is: ha a lakosság kevesebb energiát használ fel, azáltal csökken az ország karbonlábnyoma. Ez annyit tesz, hogy az egy főre eső szén-dioxid-kibocsátás mérséklődik, tehát a légkör üvegházgáz-terhelése is, vagyis ha apró lépésekkel is, de lassíthatjuk a globális felmelegedés ütemét.

ÉM

