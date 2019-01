Jó úton autózhatunk Upponyba

A páratlan természeti szépségéről ismert településen régóta várt beruházás kezdődhet el néhány hónapon belül. Riz Gábor ország­gyűlési képviselő napokkal ezelőtt jelentette be, hogy az Ózdi járásban több útszakaszt is felújítanak, ezek között pedig szerepel a Borsodbóta felőli, Upponyba bevezető szakasz is. A jövőbeni jó minőségű aszfalt tovább lendítheti a falusi turizmust, hiszen ebből a szempontból Uppony rendkívül keresett a túrázók és a horgászok körében is.

Az elmúlt ötven évben hasonló útfelújítás nem történt.” Balogh Béla

A Bánya utcáig?

– A jelenlegi információink szerint tavasszal, nyár elején fog elkezdődni a fejlesztés – árulta el Balogh Béla, Uppony polgármestere. – A falu életében ez nagyon fontos, mert az elmúlt ötven évben hasonló útfelújítás nem történt. A vendégek körében így a jövőben még inkább kedvelt célponttá válhatunk, hiszen javulni fog a falu megközelítése. A mostani állapotok szerint a sajómercsei elágazás lesz a munkaterület kezdő pontja, a végpontot pedig Uppony belterületén, a Bánya utcánál jelölték ki a szakemberek. Most azon dolgozunk, hogy 300 méterrel sikerüljön meghosszabbítani a belterületi szakaszt, hiszen a faluban ez a rész közösségi közlekedést is bonyolít, ezért fontos lenne, hogy a Széchenyi úton végig megtörténjen az aszfaltozás.

Balogh Béla hozzátette: idegenforgalmi szempontból az útfelújítás egyértelműen elősegíti a turizmus fejlesztését. Upponyban többször tapasztalták, hogy a rossz megközelíthetőség miatt maradtak el a vendégek, a rendkívül kátyús, töredezett aszfalton kevesen vállalkoztak arra, hogy Borsodbóta felől megközelítsék a települést.

– Néhány hónapja ugyan kátyúztak, de mivel nem meleg aszfaltos eljárással történt, így csak időlegesen oldotta meg a több évtizedes problémát – folytatta Uppony polgármestere. – Olyannyira, hogy már balesetveszélyes volt a közlekedés, amit jeleztünk is a KPM felé. Javasoltuk, hogy egy helyszíni bejárás során győződjenek meg a szakasz minőségéről. Ez ugyan elmaradt, annak viszont nagyon örülünk, hogy idén megnyugtató megoldás születik az ügyben. Egyelőre még mi is kevés információval rendelkezünk a konkrét kivitelezésről, de a jó hír már megérkezett hozzánk.

Belterületen is

Az önkormányzat egyébként 2018-ban hatszáz folyóméter belterületi útszakaszt újított fel, ami szintén régebbi óhaja volt a Szabadság telepen élő családoknak. Ezzel kilencven százalékosra emelkedett a faluban a pormentes utak aránya, de idén is folytatódik a munka.

– Elég nagy forgalmat bonyolít, ezért idén a Kossuth útra fókuszálunk, nagyjából 1 kilométer hosszúságban tervezzük az aszfaltozását – árulta el Balogh Béla. – Több vendégház megközelítése is innen történik, ezért ez a fejlesztés ugyancsak a turizmuson lendíthet a jövőben. Ezt a munkát egyébként pályázati forrásból kívánja az önkormányzat megvalósítani.

