Jó ütemben halad a stadion felújítása Putnokon

A gömöriek kénytelenek albérletbe vonulni, amelynek örömteli oka van. Ezekben a hónapokban is gőzerővel zajlik a Várady Béla Sportközpont felújítása, a stadionra 270 millió forintot költenek. A klubház már korábban elkészült, most a pálya vízelvezető rendszerét, majd az új küzdőteret alakítják ki.

© Fotó: Marosréti Ervin

Ezzel párhuzamosan az új, fedett tribünt is átépítik, amelynek közepén egy VIP-termet is kialakítanak. A szemközti oldalon már elkészült a vizes­blokk, ez is bizonyítja, hogy Putnokon gondolnak a vendégcsapat szurkolóira is. A beruházás 800 lelátós fedett részt tesz lehetővé, valamint a parkolási körülményeken is javítanak.

– ÉM-ME –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA