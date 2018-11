Jó termés: szép fehér- és ígéretes vörösborok Bükkalján

Dósa Sándor, a Bükki Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke szerint a termés mennyisége jó, a minősége pedig kiemelkedő volt. A szőlősgazdák szája íze viszont a felvásárlás miatt maradhat keserű. A jó minőségű fehér szőlőket áron alul kellett értékesíteni, az árprognózist nem tartották be a felvásárlással foglalkozó vállalkozások. Dósa Sándor szerint az Alföldön is jó termés volt idén, ez lehetett az oka annak, hogy keveset kínáltak a termésért. Márpedig a bükk­aljai szőlőket leginkább az egri, valamint a kunsági borászok dolgozzák föl.

Elárulta, minden fajta szép termést hozott, a fehérek savai és cukorfoka is megfelelő volt, s a kékszőlők is rendben beértek a környéken. Az már látszik, hogy szép fehérborok készülnek idén, de a vörösborok is ígéretesek.

ÉM-TB

