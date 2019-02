Jó szívvel segítenek Miskolcon

Szeretnék könnyebbé tenni az árva kutyák és macskák életét a hideg, téli napokon az Avasi Gimnázium diákjai és pedagógusai.

Ezért gyűjtési akciót hirdettek, és az első adag adományt eljuttatták a Miskolci Állatsegítő Alapítványnak és a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítványnak.

Sok a gazdátlan állat

Petrány Erika, a gyűjtés ötletgazdája és szervezője lapunknak elmondta, az akciót már tavaly is meghirdették. Várnak minden olyan élelmiszert, játékot, meleg takarót, szőnyeget, ami a kutyusok és cicusok tartásához szükséges.

– Sajnos nagyon sok gazdátlan, elhagyott állat szomorkodik az állatsegítőknél, folyamatosan telt házzal működik az általunk támogatott két alapítvány telephelye. A MÁSA-val szerződést kötött az iskola, aminek köszönhetőn diákjaink a közösségi szolgálat óráit kutyasétáltatással tölthetik. Szeretnénk a Második Eséllyel is hasonló szerződést kötni. Nekem is van kutyám, és azt tapasztalom, az embereknek nagyon rosszak a kutyatartási szokásaik – vélekedik a pedagógus. Hozzáteszi: azáltal, hogy a diákok kapcsolatba kerülnek az alapítványokkal, megtanulják a felelős kutyatartás szabályait, és talán egy-két kutyust annyira megszeretnek, hogy örökbe fogadják őket.

