Jó reggelt, Hegyalja!

Ahogy elnézem a még csak csírájában létező fejlesztéseket, törekvéseket, azt gondolom, Hegyalja valóban változik.”

Lett is belőle vihar, mert sok hegyaljai település zokon vette, hogy kvázi leszóltuk a turisztikai törekvéseiket. Holott erről szó sem volt, hiszen pont arról szólt az írás, hogy minden hegyaljai településnek meg kell találnia a maga egyedi arculatát, vonzerejét. Nem lehet egyszerre a lángosos, olcsó boros turistákat vonzani és kiszolgálni, és azokat, akik azért jönnek ide, hogy különleges borokat kóstoljanak, különleges körülmények között. Mindkét típus fontos – hiszen az embereknek eltérőek az igényei, és a Louvre sem élhetne meg csak a festészet szerelmeseiből azok nélkül, akik kizárólag a Mona Lisa előtt akarnak egy klassz selfit lőni a Facebookra. Ostobaság lenne lemondani a tömeges turizmusról – csak nem kell mindenkinek azt csinálnia, illetve ezt is lehet profi módon.

Nos, az elmúlt évek alatt sok aszúszem lepergett már Hegyalján – és úgy tűnik, már Mád nincs egyedül a felébredést illetően. Mád folytatja töretlenül, egyre nagyobb sikerrel, amit elkezdett: a vidék tíz legjobb vidéki étterme között ott a mádi, a nyári, tavaszi, téli, őszi rendezvényei full telt házasok, szállás már hónapokkal előtte sincs. És, ha épp nincs fesztivál, akkor is él a falu, ami inkább egy kisváros arcát mutatja. De itt van Tállya. A Kerekdomb Fesztivállal, ami a hétvégén zajlott – és ősszel is lesz –, merészet húztak, az abszolút igényes és modern színházi, prózai és zenés kultúrát idehozva, nagy nevekkel. Elkezdték építeni a Művészetek Völgyéhez hasonló profilú fesztivált itt, a dombokon – ötvözve a sporttal.

De Tokaj sem aludt tovább: a polgármester megtiltotta, hogy PET-palackban legyen kirakva a tokaji bor az utcára, reklámként. Kis dolognak tűnik ez, de aki ismeri Hegyalját, tudhatja, hogy ez olyan, mintha valaki Texasban betiltaná a pisztolyokat. A főutcán igényes bortéka nyílt, és olyan boros rendezvények indultak, amelyen valóban ott vannak a vezető borászatok, szigorú a minőségi szűrő, és éled a Katlan is. De nem lehet elmenni szó nélkül a Keresztúri esték egyedülálló kezdeményezése mellett sem a Henye Borbárban, ahol szintén magasra tették a mércét.

És folytatódik a Bor Mámor Bénye sorozat is, remélhetően megtalálva azt a megújuláshoz vezető utat, ami egy ilyen úttörő rendezvénynek kijár, akik elsők között kezdték ezt a műfajt Hegyalján. Él és virul a Hegyalja Piac is – díjat is kapott. És talán idetartozik, hogy Miskolcon hatalmas sikerrel zárult az elmúlt év végén az első nagy miskolci borárverés, amin elsősorban tokaji borok futottak Demeter Ervin és a Mádi Kör jóvoltából.

Előre és most elnézést kérek, ha bárkit is kihagytam – csak azt írtam, ami elsőre bevillant. Akárki akármit mond, Hegyalja igenis kezd ébredezni. Most már van miért mondani valóban egy ízes jó reggelt. Ahogy elnézem a még csak csírájában létező fejlesztéseket, törekvéseket, azt gondolom, Hegyalja valóban változik. Minden jól láthatóan nem csekély gondja, baja ellenére új fejezet kezdődik az életében – és mindannyiunkéban, akik szeretünk odajárni.

– Kiss László –

