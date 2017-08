Jó programnak ígérkezik az ötödik Borsodi Vágta

A Nemzeti Vágta igazi sikertörténet: ma már a megyénkben élőket is megmozgatja az előfutamok idején is, hogy vajon ki jut tovább, melyik település győzedelmeskedik.

Sokszor kilátogattam mint néző a rendezvényekre.” Demeter Ervin

Lovas nemzet voltunk valaha – és jó lenne, ha újra vissza­hódítanánk valamennyit ebből a címből. A Nemzeti Vágta és a mögé felsorakozó előfutamok egyszerre alkalmasak arra, hogy népszerűsítsék a lovaglást, a lósportot, a lótartást, és arra is, hogy egy újabb közösségi és nemzeti élménnyel ajándékozzák meg a résztvevőket.

A fővárosban a tizedik

Idén megyénkben augusztus 12-én, szombaton lesz Hernádkak-Belegrádon a szám szerint 5. Borsodi Vágta – ami a Nemzeti Vágta előfutama. De minderről a szervezők, Balogh Béla és párja, Bodnár Mariann tudnak a legtöbbet:

– A fővárosban már a tizedik vágtánál tartanak, nálunk ez lesz az ötödik, és Hernádkak másodszor lesz a helyszín. Régóta foglalkozunk lovas rendezvényekkel, de a Vágta az különleges, hiszen itt megvan az esélye mindig a kiemelkedő győzelemnek is. Tavaly hat ló volt tőlünk, és egy megyénkbeli, füzéri ló bizonyult a leggyorsabbnak az egész országban. Reméljük, az idén is ugyanilyen sikerrel járunk. Az elővágtán 16 ló indulhat majd (tavaly csak 12 volt, de most mód van a 16-ra).Most is a Hernádkak-Belegrád Fejlesztéséért Alapítvány áll intézményként az elővágta mögött, számos támogatónk van, és természetesen a legfontosabb, hogy a települések lakói és vezetői is magukénak érzik a Vágta ügyét, hiszen egy-egy ló egy-egy települést képvisel. Még lehet jelentkezni (borsodivágta.hu). Külön érdekessége az elővágtának is a Kishuszár futam, amelyben 138 centiméter alatti lovakkal lehet indulni 10 és 16 év közötti gyerekkel a nyeregben. Itt az első helyezett jut tovább a nagy Nemzeti Vágtára, a felnőtteknél az első három.

Izgalmas és felemelő

Az idén Demeter Ervin, megyénk kormánymegbízottja az elővágta fővédnöke:

– Mindig is nagyon érdekelt a kezdeményezés, sokszor kilátogattam mint néző a versenyekre. Izgalmas és felemelő élménynek tartom a vágtát, még azt is képes magával ragadni, akinek soha nem volt köze a lovakhoz, vagy nem is látott ilyen versenyt. Külön büszkeség számomra, hogy az idén Mád is indít lovat, remélem, hogy jó helyezést tudunk elérni.

Az elővágta nemcsak verseny, hanem egész napos szórakoztató program is zenekarokkal, vendéglátással fűszerezve. Ha valakinek mégis kedve lenne versengeni, de nem lovakon, annak itt a szekértoló verseny. Tavaly volt először, óriási sikerrel. Hatfős csapatok nevezhetnek, három nő, három férfi. Itt is falvak versenyeznek többnyire, hatalmas lelkesedéssel. Kocsról hozzuk a lőcsös szekereket speciálisan erre a célra. Mindenkit várunk Borsodból, nagy buli lesz! Most a tavalyi győztesek, a bőcsiek a kihívók.

