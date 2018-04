„Jó munkát, jó ügyintézést!”

Átadták a mezőkövesdi közigazgatási centrumot. A városban problémát jelentett, hogy a különböző hatósági ügyeket különböző, egymástól távol eső épületekben lehetett intézni. Erre jelent megoldást az új, komplex szolgáltatást nyújtó központ, amelyet az egykori ruhaipari szövetkezet átalakításával és bővítésével hoztak létre. A járásban élő több mint negyvenezer ember ezentúl számos ügyet egy helyen elintézhet.

Félezer felújított épület

A csütörtöki ünnepségen Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár gratulált az 1,6 milliárd forintból kialakított épülethez, amelyet dinamikusnak nevezett, s reményét fejezte ki, a dolgozók is még inkább azok lesznek, pedig eddig sem volt a munkájukra panasz. Mint mondta, a kormány arra törekedett a közigazgatás átalakításával, hogy egy helyen lehessen ügyeket intézni. Megjegyezte, 2013 óta félezer épületet újított föl az állam, 75 ingatlanra 25 milliárd forint saját forrást fordítottak, míg 321 épület felújítására uniós pénzt költöttek. Az 1260 kormányzati hivatali épület 40 százaléka megújult. Kívánta, hogy a dolgozók érezzék úgy, jó ide bejönni, ehhez béremelést is kívánt.

Gyorsabb lett

Tállai András, a térség országgyűlési képviselője szerint fontos volt a járási hivatal, majd a kormányablak létrejötte, könnyebb, egyszerűbb, gyorsabb lett az ügyintézés. A közeli városokban, Emődön, Nyékládházán és Mezőcsáton is létrejöttek kormányablakok, Mezőcsáton már adóügyeket is lehet helyben intézni. Kiemelte, a mezőkövesdi az első közigazgatási centrum az országban, 23 település 40 ezer lakosát szolgálja ki. Felidézte, a ruha­ipari szövetkezet több mint tíz éve megszűnt, az épület magánszemélyeké lett. Kerékgyártó László ötlete volt, hogy az állam hasznosíthatná a közigazgatásban, ezt az ötletet pedig kormányzati szereplők is támogatták. Szerinte az új centrum megfelel az elvárásoknak, jó munkát és jó ügyintézést kívánt.

Méltó a 21. századhoz

Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott szerint az a cél, hogy elintézzék az emberek ügyeit. A közigazgatás átalakításával 16 járási hivatal létesült a megyében. Egyablakos ügyintézésre törekszenek, hogy ne az emberek, hanem a papír járjon körbe a hivatalokban. Ezerötszáz ügykör intézhető el egy helyen, sok szakhatósági is. Mezőkövesden hét szakigazgatási egység hat helyen volt szétszórva, most ezek egy helyre költöznek, ez pedig a megyében biztosan, de lehet, hogy országosan is egyedülálló, méltó a 21. századhoz.

Egyszerű, érthető

Kerékgyártó László, a Mezőkövesdi Járási Hivatal vezetője szerint a szolgáltató állam a cél, az önkormányzati feladatokat pedig elválasztották az államiaktól. Az emberek egyszerű, érthető ügyintézést akarnak, a dolgozók pedig méltó munkakörülményeket, kiszámíthatóságot, szakmai fejlődést. Felidézte, amikor 2012-ben fölkérték a járási hivatal megszervezésére, akkor jött a gondolat, hogy az ügyintézés egy helyen lehessen lehetséges. Az elképzelést meghallgatták, támogatták, a kivitelezéssel pedig határidőre végeztek. Az épület 43 helyisége összesen 3678 négyzetméter alapterületű, s két ügyféltérben fogadják a hozzájuk fordulókat. A kormányablak az első részben, a szakigazgatási szervezetek a hátsó részben találhatók. Itt kap helyet az állat-egészségügyi, a népegészségügyi, a foglalkoztatási, a hatósági, a gyámügyi, a földhivatali osztály, ezek ügyfélfogadási ideje eltér a kormányablakétól. A hivatalban 102-en dolgoznak.

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Gordos Attila református lelkész és dr. Medvegy János apát-plébános is Isten áldását kérte az épületre és az itt dolgozókra.

– Tóth Balázs –

