Jó kis hely Rozvágyon

Második nyár volt az idei, amikor a nagyrozvágyiak úgy gondolták, nem hagyják magukra a helyi gyerekeket egy napra sem, hanem a nyári szünidőben az első naptól az utolsóig a helyi művelődési házban szerveznek nekik programokat.

A program augusztus 30-án véget ért, de csak azért, hogy átadja a helyét egy másiknak.” Hogya Orsolya

Sikeres nyár

– A tavalyi év a próba volt, de annyira jól sikerült, hogy a rozvágyi fiatalok már alig várták az idei szünidőt. Ezen a nyáron is rengeteg program várta a nagyrozvágyi gyerekeket, akikhez idén már a kisrozvágyiak is csatlakoztak, akik cserébe hálából minden héten valamilyen finomsággal lepték meg vendéglátóikat. A program hivatalosan augusztus 30-án véget ért, de csak azért, hogy átadja a helyét egy másik programnak, amely már nem csupán a helyi önkormányzat támogatásával működik, hanem egy négyéves, összesen 42 millió forintos támogatással elindult projekt. – Ez a projekt, ami augusztus elején indult el hivatalosan, a „Jó kis hely” elnevezést viseli – mondja Hogya Orsolya, Nagyrozvágy polgármestere.

Az egész éves program

– A projekt vezetője, Kovácsné Csillik Csilla, aki már a tavalyi nyári foglalkoztatást is felügyelte az ideihez hasonlóan. – folytatta Hogya Orsolya – Érezhetően megváltozott a gyerekek kötődése Nagyrozvágyhoz. Egy gyerek pontosan érzékeli, ha fontos valakinek, valakiknek. Ha ezt a családtól és tőlünk is megkapja, akkor azt viszonozza is. A Jó kis hely projekt célja a folyamatosságot biztosítja, tehát a nyár végével ugyan úgy tűnhetett, lezárult a foglalkoztatás, de ebben a projektben egész évben folytatódik tovább, most már állami támogatással. Ez azt jelenti, hogy minden hétköznap déltől este nyolcig várjuk a gyerekeket a művelődési házban. Ami pedig tovább fokozza a projekt jelentőségét, hogy nem csupán a gyerekeket várjuk mostantól, hanem a szülőket is. Számos tanfolyamot, tréninget szervezünk a szülőknek és egyre több olyan programunk is lesz, ahová a gyerekeket a szülőkkel várjuk. A cél egyértelműen a közösségépítés, mindemellett persze az is fontos, hogy tudatosodjon a gyerekekben és a felnőttekben is az, hogy bár hátrányos helyzetű régióban élünk, de együtt tehetünk azért, hogy Nagyrozvágy egyre inkább élhető hely legyen. Miután most már nem csupán az önkormányzat támogatja a programot, így lehetőségünk lesz nagyobb táborok és kirándulások megszervezésére is, és ezekkel a lehetőségekkel élni is fogunk. Ha úgy adódik, akkor a hétvégékre is szervezünk tartalmas programokat. Ennek a jegyében vittünk el nagyrozvágyi gyerekeket vasárnap Cigándra, ahol megnézhették a cigándiak kupameccsét a bajnoki címvédő fehérváriak ellen és találkozhattak a focistákkal is.

A nagyrozvágyi önkormányzat igyekszik más irányban is kihasználni a projekt által nyújtott lehetőségeket.

Előre tekintenek

– Aki ilyen projektben vesz részt, az pályázhat infrastrukturális beruházásokra is – mondja Hogya Orsolya. – Bár a projekt helyszíne most a művelődési ház, szeretnénk, ha a Jó kis hely egy olyan épületben találna otthonra, amely csak ezé a programé. Ezért be is adtunk egy pályázatot, amelyet ha megnyerünk, akkor egy nagyrozvágyi ingatlant tudnánk 25 millió forintért felújítani. A pályázat még elbírálás alatt van, de nagyon bízunk abban, hogy sikerrel járunk és akkor hamarosan a Jó kis hely állandó otthonra találna a mostani ideiglenes helyett.

