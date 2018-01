Jó hír érkezett a Freskófaluból

Sötét képet festett Pásztor Eszter projektvezető beszámolója, a majd tíz éve működő és a világsajtót is bejárt bódvalenkei Freskófalu projekt jövőjét illetően, melyet áprilisban adott lapunknak. A 2009-es induláskor európai, roma festőművészeket kértek fel arra, hogy fessenek képeket (seccókat) a házak falára, melynek köszönhetően létrejött egy, az európai roma festészet legjavát bemutató, a világon teljesen egyedülálló szabadtéri kiállítás. Azóta minden évben több ezer érdeklődő látogat el a faluba, hogy megcsodálja a művészeti projektet. Jelenleg 18 roma festőművész 33 képe látható a faluban. A projektnek azonban 2017-re teljesen elapadtak a forrásai, így idén már a Sárkányünnepet sem tudták megrendezni és a táboroztatást is kénytelenek voltak felfüggeszteni.

Jó hír az év végére

Arról közben beszámoltunk, hogy egy fővárosi kezdeményezésű csoport a táboroztatást átvette, és újult erővel igyekszik segíteni a településen, például úgy is, hogy Skype-on tanulnak a segítséget kérő gyerekekkel. Most Pásztor Eszter osztott meg jó hírt mindenkivel a projekt közösségi oldalán. Szokás ugyanis, hogy év végére gyűjtést rendeznek és az összegyűlt összegből élelmiszert vásárolnak, amit elvisznek a településen mélyszegénységben élő családoknak. A gyűjtést idén is meghirdették, méghozzá sikeresen. Pásztor Eszter ezt írja:

„Szinte hihetetlen, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült, de sikerült. Mindössze 10 nap alatt összegyűlt 1 millió forint. Ebből vettem annyi húst, krumplit, lisztet, olajat, babot, savanyú káposztát, tojást, cukrot, fűszereket, margarint, gyümölcsöt és zöldséget, hogy legalább 2–3 hétre elég lesz, több mint 200 embernek. És még maradt is egy kis pénz, ami a tavaszi vetőkrumpli-szükséglet kb. felére elég. A krumplit és a természetbeni adományokból összeállított ajándékcsomagokat szerdán és csütörtökön osztottuk ki. Pénteken megvettük a többi élelmiszert, és rögtön szét is osztottuk. Míg az egyes családoknak összeválogattuk a csomagot, a projektiroda udvarán várakozók karácsonyi dalokat énekeltek, a gyerekek verseket mondtak. Este, mikor elindultam hazafelé, már minden bódvalenkei asszony sütött-főzött.”

ÉM-HI

