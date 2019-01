Jó gazdi = hosszabb élet

Az állatvédők sokszor ragaszkodnak hozzá, hogy az örökbe fogadható kutyákat csak lakásba vigyék, mert odakint számos veszély leselkedik a házi kedvencekre. A témáról a Tündérmajor Állatvédő Egyesület elnöke, Lengyel Anita véleményét kérdeztük.

Életmentő az oltás

– Az eb tartását mindig az adott fajta igényeihez kell igazítani, ezért természetesen léteznek olyan, jórészt nagytestű kutyusok, amelyek inkább kertes házba valók. Ezek a pásztor kutyafajták, juhász kutyák, munkakutyák, amelyek eleve olyan szőrrel és testfelépítéssel rendelkeznek, amelyek akár a mínusz húsz fokot is kibírják. Emellett tenyésztenek tipikus szobakutyákat, ezek például a yorkshire terrier, az uszkár és a csivava. Az ölebeket, ha télen kiteszik, akkor megfagynak, éppen ezért még sétáltatáshoz is meg kell tenni az óvintézkedéseket. Egy kistestű kutyusra ilyenkor ruhát kell adni, mert megfázik. Emellett fontos odafigyelni, hogy olyan helyen ne sétáltassuk, ahol lesózták az utat, mivel kikezdi a tappancsát – hangsúlyozta az állatvédő.

Sok kertes házzal rendelkező állattartó állandó küzdelmet folytat kedvencei betegségeivel és a külső veszélyekkel.

– A kint tartható és folyamatosan az udvaron lakó kutyák alkalmazkodnak az időjáráshoz és a környezethez. Azok az ebek, amelyek egész életükben az utcán kóboroltak és sosem oltották be őket, hamarabb meghalnak, hiszen nincs védettségük a betegségekkel szemben. Jellemzően a lakásban tartott kutyusok sokkal nagyobb részét oltatják, chipeltetik, és gyakran jobb gondoskodást kapnak, mint kinti társaik. Nem utolsósorban pedig nagyobb biztonságban vannak a mérgezésekkel szemben. Nincs tehát olyan fajta, amelyet megfelelő gondoskodás mellett ne lehetne lakásban tartani, de fordítva már ez nem igaz, mert néhány szobakutya megfázik és beteg lesz, ha tartósan szabad ég alatt marad – tette hozzá az egyesület elnöke.

Léteznek huncut fajták

Komoly probléma lehet a szökési hajlam és az ásás.

– Leginkább a párosodás iránti vágy hajtja ki négylábú kedvenceinket a jól ismert közegből, ezért a kiszökdösést ivartalanítással lehet megelőzni. Bár jobb, ha ilyenkor se számítunk csodára, mert négy-hat hónap is eltelik, mire kiürülnek a hormonok az állat szervezetéből. Ha azonban még ivartalanítás után is előfordul szökés, az legtöbbször a fajtájának tudható be, ami ellen kiadós sétákkal védekezhetünk. Többek között a beagle és a vizsla is szeret felfedezőútra indulni, nagyokat sétálni, ami nem jelenti, hogy ne lehetne akár lakásban tartani őket, ha a mozgásigényüket kielégítjük. Amennyiben mindezek ellenére sem enyhül bennük a szökési vágy, akkor érdemes kutyaiskolába íratni őket.

Az ásással ugyanez a helyzet, például a foxterrier vagy a tacskó kimondottan kotorékebek, ezért jobb ha a gazda felkészül rá, hogy ásni fognak – magyarázta Lengyel Anita.

