Jó évjárat lehet a Bükkalján is

Közeledik a szőlőszüret vége a Bükkalján, s idén jobb borokat készíthetnek a borászok, mint az elmúlt esztendőkben. Az idei szüret korábban kezdődött a régebben megszokottnál, de ez megfelel az elmúlt pár év tendenciájának.

Szép, harmonikus boroknak kellene lenniük az idei évjáratban.” Szente Imre

– Augusztus 10. táján az Irsai Olivérrel kezdődött a szüret, majd fehér fajták következtek, végül a kék szőlők zárták a szüreti időszakot. A termés mennyisége közepes, a minőség az átlagosnál kicsit jobb, mert a savak szebben megmaradtak, de ez majd a borok bírálatából kiderül. Elvileg szép, harmonikus boroknak kellene lenniük az idei évjáratban – mondta Szente Imre, a Bükkaljai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, sályi gazdálkodó.

Kifejtette, a kék szőlők mustfoka nem lett olyan magas, mint a fehéreké volt, a 20 fokot esetleg a Cabernet éri el, de a kékfrankos 18–20 fok közötti. A gazdaságban ők géppel szüretelnek, kézzel csak keveset, mert drága a munkaerő.

Szente Imre elárulta, a környéken Bogácson és Tibolddarócon, valamint Mályi környékén volt kisebb jégverés korábban. A nyáron kétszer is megtapasztalt légköri aszály, a negyven Celsius-fokos hőség megviselte a szőlőket, hiába gyökereznek mélyen. Ez komoly gondokat okozott, a bogyók kisebbek lettek, s csökkent a termés mennyisége annak ellenére, hogy felszíni csapadék volt.

Hajdu Ádám bogácsi borász elmondta, a termés mennyisége közepes volt, a minőség viszont átlagon felüli cukorfokban és küllemben is. Szépek a szőlők, s 20 fokon alul nem is szüreteltek, előfordultak 23–25 fokos tételek is.

– Ez annak köszönhető, hogy az időjárás megfelelő volt, volt napsütés, csapadék pedig a szüret ideje alatt nem fordult elő, jó volt a növényvédelem. A környéken fagykárok, illetve a vadak járásához közel eső területeken vadkárok fordultak elő.

Mint mondta, a korai fajtákból száraz, gyümölcsös borok készülnek, lesz édes bor is a zengőből, amely majdnem aszú minőség. Az idei évjárat az utóbbi esztendők legjobbja lehet, talán utoljára a 2009-es volt ehhez fogható.

Lehetnének magasabbak

A szőlők felvásárlási ára nem ostromolta az eget a Bükkalján sem.

Hajdu Ádám elmondta, tavalyhoz képest csökkentek is a felvásárlási árak, kilónként 80–100 forintot fizetnek a felvásárlók a termésért. Aki minőséget termel, magasabb árat is ki tudott harcolni, 120–130 forintért is el tudta adni a szőlőt.

Idén új szabályokat is bevezetett a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa annak érdekében, hogy a termelők kevésbé legyenek kiszolgáltatva a felvásárlóknak, így a szerződésekre vonatkozóan is hoztak előírásokat, illetve közzétették a korábbi évek átlagából kiszámolt minimálárat, amelynél alacsonyabb összeget nem kínálhattak a vevők.

– Az új szabályok még nem váltották be teljesen a hozzájuk fűzött reményeket, reméljük, hogy jövőre komolyabban veszik azokat. Normális alapárat kellene megadni, amiért megéri dolgozniuk a termelőknek. Hetvenforintos, arcpirítóan alacsony kilónkénti árért nem éri meg a szőlőt művelni, ezért sokan felhagynak vele – mondta Szente Imre.

Elmondta, jövőre az egész országban kiépül a jégkár–enyhítő rendszer, több száz ponton lesz megfigyelés és kezelés. Egerben jól működik az ottani rendszer, ők saját erőből építették ki, ezt az Agrárkamara pályázatból hozza létre. A Bükkaljai Borvidéken is hasznos lesz, vállalják természetesen a megfigyelést és az eszközök kezelését is.

