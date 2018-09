Mezőkövesd vs. MTK: Jó csapat ellen jó meccset remélnek

Az NB I-es bajnokság 9. fordulója a fővárosba szólítja a sárga-kékeket: az MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést 17 órakor kezdik az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Felvették a versenyt

– A hétközi, Mol Vidi FC elleni találkozónkról annyit tudok mondani, hogy az egyik legjobb meccsünk volt ebben a szezonban – kezdte Kuttor Attila, a sárga-kékek vezetőedzője. – Felcsúton nagyon jól futballoztunk a mezőnyben, szinte mindenben felvettük a versenyt a bajnoki cím védőjével és a nemzetközi szereplővel, „csak” a komoly átütőerő hiányzott a produkciónkból. A végeredmény úgy alakult ki, hogy a székesfehérváriak egy szöglet után kihasználták a mi hibáinkat, aztán a második találatuk előtt két játékosunk is beleért a labdába, amely számunkra szerencsétlenül pattant oda, ahová. Arról azonban szó sem volt, hogy lefutballoztak volna bennünket a pályáról.

Arra a kérdésre, hogy találkozóik előtt készítenek-e kalkulációt a megszerezhető, vagy éppen elveszíthető pontokról, a szakvezető így felelt:

– Nem…, nem vezetünk ilyen statisztikát, a találkozókat nem skatulyázzuk be. Mert minden összecsapás nyerhető és persze elveszíthető, az élvonalban alapvetően nincsenek nagy különbségek, bárki bárkit legyőzhet – ez ránk is igaz.

Gyengéiket támadják

Ami az MTK Budapest együttesét illeti, soron következő ellenfeléről a sportszerűség elvét maximálisan betartva beszélt a fürdővárosiak trénere:

– Nálam, nálunk az az elv érvényesül, hogy megtiszteljük az ellenfelünket, most is így teszünk a kék-fehérekkel szemben. Felkészülésünk során górcső alá vetettük az erősségeiket, ezeket igyekeztünk a lehető legjobban feltérképezni. Mivel a világ legjobb együtteseinek is akadnak gyengeségei, ennek szellemében az MTK is sebezhető. Arra fogunk törekedni a Hungária körúton, hogy az egyébként egységes és jó csapat hírében álló hazaiak sebezhető pontjait támadjuk, így érdekes mérkőzésre számítunk.

Kuttor Attilának megemlítettük a fővárosiak egyik kulcs­emberét, Bognár Istvánt, aki a tavaszi szezonban még Mezőkövesden szerepelt és képes lehet arra, hogy labdáival eldöntse a mérkőzést.

– A mai világban mindenki mindenkit ismer, bármit kikockázhat, ezért előnyt sem jelent, de hátrányt sem okoz, ha valamelyik labdarúgó egyik helyről a másikra teszi át a székhelyét – érvelt a kövesdi vezetőedző, akinek nincs különösebb oka arra, hogy legutóbbi kezdőcsapatát felforgassa. Leszögezte, hogy mivel az utolsó edzésen bármi megeshet, ezért általában pénteken délután, vagy este dönt kezdőcsapatáról és arról, hogy kik kerülnek az utazókeretbe, azaz lesznek kispadosok.

A vendégeknél csereként veszik számításba a közelmúltban igazolt Molnár G.-t, míg tagjaik közül egyedül a sérült Iszlait nem veheti számításba a vezetőedző.

ÉM-KT

A kezdőcsapat

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Dombó – Farkas D., Pillár, Katanec, Vadnai – Szeles, Meskhi – Cseri, Tóth B., Vajda S. – Drazic

