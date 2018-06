Jelmezbe bújna, szórólapot osztana Miskolcon

A nyári időszakban elfordul olykor a munkaerőhiány a vendéglátásban és a mezőgazdaságban, így az idén az állam ezeken a területeken is támogatja a diákok „hadba állását”. De akarnak-e a diákok dolgozni? És ha igen, akkor hol keresnék meg a zsebpénzüket legszívesebben?

Tavaly már dolgozott

Miskolc belvárosában kérdeztünk meg fiatalokat véletlenszerűen, és kiderült, ahány diák, annyiféle elképzelés a diákmunkával kapcsolatban.

– Én már dolgoztam tavaly nyáron is – árulja el lapunknak a 17 éves Pintér Enikő. – A Miskolci Vízműveknél kaptam munkát, előtte a munkaügyi központba kellett bejelentkeznem. A vízműveknél nagyon rendesek voltak a felnőtt kollégák. Figyeltek arra, hogy mindig legyen munkám, de arra is, hogy azért ne legyen túlságosan nagy a terhelés. Abban is segítettek, hogy bepillantást nyerjek minden munkafolyamatba. Szeretnék az idén is ott dolgozni – mondja Enikő, majd megjegyzi: próbálkozott diák­szövetkezeten keresztül is munkát vállalni, de ott olyan lehetőségeket ajánlottak, amelyeket iskolai időben kellett volna végezni és sok órában, azonban ezt nem tudta vállalni.

Pénz és tapasztalat

Osztálytársa, a 16 éves Cserba Sarolta még nem dolgozott a vakáció ideje alatt. Az idén tervezi, de nem kap érte fizetést, mert ezek az úgynevezett közszolgálati órák lesznek. Egy részét az egyik miskolci állatmenhelyben tölti majd, ahol a kutyusok etetése és sétáltatása lesz a feladata, mivel a gazdátlan kutyusoknak kevés alkalmuk van mozgásra. Ezután Sarolta az egyik miskolci óvodában lesz nagy segítség. Játszik a gyerekekkel, vigyáz rájuk, de ha kell, az ebédet is kiosztja a kicsiknek.

– Voltam már az óvodában. Nem éreztem nehéz munkának, de amikor vége lett a napnak, akkor éreztem csak, hogy mennyire elfáradtam – teszi hozzá a diáklány.

Kis Mária csupán 15 éves, de már komolyan gondolkodik a nyári munkavállaláson. Bár tudja, hogy ehhez neki szülői belegyezésre van szüksége.

– Legszívesebben belebújnék egy jelmezbe, és szórólapot osztogatnék. Mondjuk egy büfében. Ezt azért szeretném, mert így sok embert megismerhetnék, de pénzt is kereshetnék. Véleményem szerint sokkal jobb ebből megvenni valamit, amit magam kerestem meg. És a munka által élettapasztalatot is gyűjthetek – jegyzi meg.

Átverték

Anna, aki kérte, teljes nevét ne írjuk meg, már egyetemista, és túl van élete első munkatapasztalatain is.

– Először az édesapám munkahelyén adódott alkalom, hogy dolgozzak nyaranként, de ott annyira nem adtak semmi feladatot, hogy halálra untam magam. Angolt tanultam meg neteztem egész nyáron. Aztán akadt egy másik munkahely, amit apróhirdetés útján találtam. Itt érdekes és kreatív feladatokat adtak, de végül kiderült, hogy kamu volt az egész. Nem jelentettek be, és a fizetésemnek csak egy töredékét fizették ki. Most már egy rendes munkahelyen dolgozom egész évben, egy diákszövetkezeten keresztül. Még nem keresek túl sokat, de rugalmas, mellette az egyetemet is tudom végezni – sorolja Anna. Kijelenti: vendéglátásba vagy mezőgazdaságba soha nem menne, mert azok rendkívül fárasztó munkák, ott egész nap pörögni kell.

Kondás Szabina viszont a vendéglátásban találta meg a számítását, már gimnazista korában is egy gyorsétteremben dolgozott esténként. Nem volt könnyű a tanulással összeegyeztetnie, de jól jött a zsebpénz, és a szüleit is tehermentesíteni tudta kissé.

– A vendéglátásban az a nehéz, hogy nem lehet leállni egy percre sem, és hogy minden vendégnek más a kívánsága. De aki szeret dolgozni és könnyen szót ért az emberekkel, annak nagyon tudom ajánlani – mondja.

Hegyi Erika

Megnéztük a kínálatot

Böngésztünk egy kicsit az interneten, hogy megtudjuk, milyen munkákat kínálnak az idén a diákoknak.

Végezhetnek például adatrögzítést az egyik telekommunikációs cégnél Miskolcon. Az óradíj 1250 forint, ami igencsak jónak számít. Ugyanitt lehetnek telefonos ügyfélszolgálatosok, 1300 forint óradíjért.

Irodai munkát 850 forint/óráért kínálnak, szórólapokat pedig 800 forintos órabérért osztogathatnak. Keresnek pénztárosokat és munkaerőt gyorséttermekbe. Ezekért a munkákért 860 és 900 forint közötti órabért fizetnek.

