Jelentősen emelkedett az ára a termőföldnek

A Nemzeti Adó és Vámhivatal, illetve a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a korábbi gyengülés után 2016-ban valósággal megugrottak a termőföld árak az országban és a földdel kapcsolatos adás-vételek is. 2016-ban háromszorosára nőtt az értékesített mező- és erdőgazdasági földek területe az előző évhez viszonyítva. Még a földbérleti árak is nagyot mentek, ami azt bizonyítja, hogy van érdeklődés a föld iránt. A KSH feltételezése szerint a hirtelen javulást a 2005-ben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” – a föld azé legyen, aki megműveli – program hozta. Megyénkben még mindig elmarad az ár az országos átlagtól, viszont jóval afölötti az emelkedés, és az adás-vételek tekintetében is az élmezőnybe tartozunk.

– Reálisak a KSH adatai –válaszolta megkeresésünkre Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, aki megerősítette azt is, hogy valóban jelentősen megnőtt az érdeklődés a földterületek tekintetében és nem csak a szántók esetében. Véleménye szerint azonban még mindig jelentősebb a befektetési céllal vásárolók száma, mint a gazdálkodóké. Az ő anyagi lehetőségeik ugyanis kevésbé teszik lehetővé a vásárlást.

2013 óta folyamatos lejtmenetben volt az értékesített termőföldek mennyisége, miközben az árak azért emelkedtek – 2014-ben 16, 2015-ben pedig tíz százalékkal.

Elindult felfelé

A KSH frissen megjelent tájékoztatója szerint azonban 2016-ban minden tekintetben robbanás történt a földpiacon, az ár is nagyot ugrott, és az adás-vételek száma is.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján tavaly megyénkben több mint 15 ezer hektár termőföld cserélt gazdát, ennek a nagy része – több mint tízezer hektár – szántóföld volt. Ezzel Borsod-Abaúj-Zemplén a hetedik a megyék között a földeladás tekintetében, de öt megye nem sokkal előzi meg, egyedül az élen álló Fejérben volt kiugró, majd 30 ezer hektár az eladás volumene.

Nem állunk azonban ilyen jól az árak tekintetében. Bár 2016-ban országosan 22 százalékkal drágultak a hektáronkénti szántóföldárak és ez minden régióban meghaladta az egymillió forintot, addig az észak-magyarországi három megyében maradt egymillió alatt. Hevesben 927 ezer, Borsodban 882, míg Nógrádban 727 ezer forint volt az átlagár tavaly. Megyénkben egyébként egy év alatt 667 ezerről emelkedett meg az átlagár 882-re, ami így is több, mint 32 százalékos emelkedés, tehát bőven az országos átlag felett van.

A földbérlés tekintetében is emelkedtek az árak. Míg a szántó átlagos bérleti díja 2015-ben 32.900 forint volt egy éve, addig 2016-ban ez 37 ezer forintra nőtt hektáronként a megyénkben.

Befektetési céllal

Taskó József agrárkamarai megyei elnök szerint a „Földet a gazdáknak program” ugyan valóban segített, de Borsodban nem csak ez mozgatja a földpiacot, itt az állami földek vásárlása sem volt olyan jelentős, mint máshol. Viszont még mindig sokan vásárolnak földet befektetési céllal. Noha tavaly kifejezetten jó termésátlaggal zárt megyénk, addig az idei elmaradt ettől, miközben a felvásárlási árak nem emelkedtek, a gazdálkodók költségei viszont magasak. Így a gazdálkodóknak kevéssé van anyagi lehetősége földet vásárolni.

– Az átlagos árak valóban 640–650 ezerről emelkedtek 850–860 ezerre a szántók esetén hektáronként, de van, ahol ettől alacsonyabb, vagy éppen magasabb áron is gazdát cserélnek területek. Néhol kifejezetten magas árat is hajlandóak megadni, persze ez függ a terület fekvésétől és az aranykorona értékétől is. Nagy az érdeklődés a szántó mellett Tokaj környékén a szőlős területek iránt, de legelőt is szívesen vásárolnak – mondja Taskó József.

Az agrárkamara adatai alapján átlagosan heti 100–150 hektár eladásáról kapnak bejelentést.

Eltérő járásonként is

A szántóföldek átlagára eltér járásonként, és jól láthatóan változik a megye területén belül. A legalacsonyabb 700 ezer alatti árat az edelényi, kazincbarcikai, putnoki, ózdi, cigándi és mezőcsáti járásban mértek. Efölötti, de egymillió forint alatti árak fordulnak elő a szikszói, encsi, gönci, sátoraljaújhelyi, sárospataki és tokaji járásokban. A KSH összesítése alapján pedig előfordul akár egymillió forint feletti ár is a miskolci, szerencsi, tiszaújvárosi és mezőkövesdi járásokban.

