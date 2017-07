Vállalkozva megmaradni

Nagyon fontos a kultúra és nyelv megőrzése, fenntartása /nyelvében él a nemzet/, de azért el kell ismerni, hogy önálló és erős gazdasági alapok nélkül nem lehet kisebbségeket fenntartani, megőrizni. Táncházak, szakkörök szervezetek – fontosak, de nem őriznek vagy gyarapítanak hosszú távon, ha nincs erős magyar vállalkozói háttér. Lehet, hogy nem jó párhuzam, de valahogy az indián meg eszkimó sors jut eszembe, ahol az állam kívülről juttatott anyagi injekciói tartanak életben jól-rosszul etnikumokat. Ott hiányzik a saját vállalkozói réteg, tőke, a sikerek.

Megélni és jól megélni, ez alapfeltétel a határokon túl is – és ma már nagyon sok szomszédos országban ez azt is jelenti, hogy a magyaroknak egy gyorsan fejlődő környezetben kell versenyezniük. És itt bizony az elmúlt évtizedek miatt jól jön egy kis hazai hátszél, arról nem is beszélve, hogy az anyaországot is erősítik a stabil külhoni gazdasági kapcsolatok.

– Kiss László –

